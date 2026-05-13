M jak miłość, odcinek 1935: Jakub nie przestał kochać Kasi. To żałosne, że wciąż się nie wyleczył z tej miłości - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1935 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, co naprawdę czuje Jakub. Sam przyzna, że uczucia do Kasi nie gasną. Prawda jest taka, że detektyw więcej lub mniej, ale nadal jest obecny w życiu byłej żony. Mimo zdrady nie umie odciąż kontaktu. Wręcz przeciwnie, to on wiecznie pomaga Kasi i sprawia, że kobieta może na nim polegać.

Wyznanie Jakuba w 1935 odcinku "M jak miłość"

Kuba podczas spotkania z Martyną (Magdalena Turczeniewicz) w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek), powie wprost, że nie zapomniał o uczuciach do Kasi. Falę emocji wywoła sms od Justyny (Magdalena Wieczorek), która wciąż ukrywa się za granicą. Siostra Kasi napisze do Jakuba, a on wręcz westchnie, że nadal ma coś wspólnego z Kasią i jej rodziną.

- Już tyle czasu minęło, a ja wciąż nie mogę się wyleczyć z kobiety, która ma nowego faceta, ma z nim dziecko i jest szczęśliwa - powie smutno Karski. - Żenujące, co? - Troszkę - przyzna szczerze Wysocka. - Uff, powiedziałam to. Nie stało się to ani trochę mniej żenujące - zauważy Jakub.

Czy będzie powrót miłości Kasi i Jakuba w następnym sezonie "M jak miłość"?

Karski w "M jak miłość" nadal nie wie, że córka Kasi jest jego dzieckiem. Aneta (Ilona Janyst) naciska na przyjaciółkę, by wyznała prawdę. Mało tego, także Sowiński (Mikołaj Krawczyk) dowie się całej prawdy o kłamstwach Kasi. Można spekulować, że detektyw wkrótce pozna szokujące fakty. To może zbliżyć go do byłej żony...

Tym bardziej, że zdjęcia z planu następnego sezonu "M jak miłość" ukazują Kasię i Jakuba razem. Ich wspólne sceny są pewne.