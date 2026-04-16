M jak miłość, odcinek 1931: Judyta nie dopuści do ucieczki Artura z Joanną. Ostro weźmie się za wyczyny Rogowskiego

Małgorzata Pala
2026-04-16 10:10

W 1931 odcinku „M jak miłość” Judyta (Paulina Chruściel) jako jedna z nielicznych przejrzy Artura (Robert Moskwa) na wylot. Jako przyjaciółka Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i pracowniczka przychodni szybko zorientuje się, że relacja Rogowskiego z Joanną (Dominika Sakowicz) dawno przekroczyła granice niewinnej znajomości. I gdy tylko dowie się o planowanym wyjeździe, nie pozwoli, by lekarz tak po prostu uciekł z młodszą koleżanką!

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1931 odcinku „M jak miłość” Judyta nie będzie mieć już żadnych wątpliwości, co dzieje się między Arturem a Joanną. Jako bliska przyjaciółka Marysi i osoba, która na co dzień obserwuje sytuację w przychodni, zauważy każdy niepokojący szczegół. Coraz częstsze wspólne chwile lekarzy, ich bliskość i napięcie między nimi staną się aż nadto widoczne.

Judyta nie dopuści do wyjazdu Artura z młodą Joanną

Psycholożka ostrzec Rogowskiego, że jego relacja z Dobrzańską może mieć poważne konsekwencje. Jednak Artur zignoruje te sygnały. Zauroczony Joanną będzie spędzał z nią niemal każdą wolną chwilę, a w końcu sam zaproponuje wspólny wyjazd do Krakowa. I choć oficjalnie będzie chodziło o konferencję, dla Judyty stanie się jasne, że to tylko pretekst. Tym bardziej, że Rogowski już wcześniej posuwał się za daleko, okłamywał Marysię i coraz częściej znikał u boku młodszej lekarki.

W 1931 odcinku „M jak miłość” Judyta nie zamierza jednak biernie się temu przyglądać. Jako oddana przyjaciółka Rogowskiej zrobi wszystko, by powstrzymać Artura przed podjęciem decyzji, która może zniszczyć jego małżeństwo. W jego gabinecie dojdzie do poważnej wymiany zdań.

Tym bardziej, że sytuacja w rodzinie Marysi wciąż będzie bardzo trudna. Po dramatycznej próbie samobójczej Pawła (Rafał Mroczek), który trafi pod opiekę bliskich w Grabinie, wszyscy będą potrzebować wsparcia i spokoju. Judyta szczególnie zainteresuje się losem Zduńskiego i jego stanem psychicznym, doskonale rozumiejąc, jak poważna jest sytuacja. Na tym tle zachowanie Artura wyda się jeszcze bardziej nieodpowiedzialne.

Judyta przemówi Arturowi do rozsądku?

W 1931 odcinku „M jak miłość” Judyta ostro weźmie się za Rogowskiego i jasno da mu do zrozumienia, że jego „wyjazd” z Joanną to nie tylko ryzyko, ale wręcz ucieczka od problemów. Nie pozwoli mu zapomnieć o Marysi ani o tym, przez co przechodzi jego rodzina. Czy to właśnie Judyta zatrzyma Artura w ostatniej chwili? A może Rogowski mimo wszystko zdecyduje się na krok, który przekreśli wszystko, co budował przez lata?

