M jak miłość, odcinek 1931: Hania uratuje Franka przed podłym ojczymem. Córka Natalki nie będzie go dłużej kryła - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
2026-05-05 21:12

Ucieczka Franka (Jarosław Śmigielski) od Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) w 1931 odcinku "M jak miłość" wywoła panikę w całej Grabinie! W poszukiwania włączy się nie tylko miejscowa policja, ale także bliscy Lisieckich. Jedyną osobą, która będzie wiedziała, gdzie jest Franek, okaże się Hania (Wiktoria Basik). Córka Natalki (Dominika Suchecka( przerwie milczenie, kiedy w 1931 odcinku "M jak miłość" usłyszy, jak wielkie niebezpieczeństwo grozi Frankowi ze strony podłego ojczyma (Marcin Sitek). To na uratuje go przed potworem? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Blady strach padnie na Dorotę i Bartka, którzy w 1931 odcinku "M jak miłość" odkryją, że Franek od nich uciekł. Przybrany syn zostawi dla nich w siedlisku tylko list pożegnalny, ale Dorota będzie wiedziała, że kryje się za tym, coś więcej. Nie dość, że kolejny raz Franek ukradnie jej biżuterię, to jeszcze zabierze z domu pieniądze, które razem z Bartkiem odkładają w sejfie. Lisiecki połączy wszystkie fakty i po krótkim śledztwie, niedopałku papierosa znalezionym na śniegu, domyśli się, że Franek padł ofiarą swojego bezwzględnego ojczyma, Malickiego. 

Franek po ucieczce ukryje się u Hani w 1931 odcinku "M jak miłość"

Nikt nie będzie jednak wiedział, że po ucieczce od Doroty i Bartka w 1931 odcinku "M jak miłość" szantażowany Franek znajdzie schronienie w leśniczówce Natalki. Przyjmie go tam Hania, która przyjaźni się z chłopcem i ma wobec niego dług wdzięczności. Córka Natalii spróbuje przekonać Franka, żeby zrezygnował z planu ucieczki, ale on nie będzie chciał jej słuchać. 

- Robisz straszną głupotę, bo ciocia Dorota bardzo cię kocha. To widać. Wszyscy to widzą...

- Pytał cię ktoś o zdanie? Jeszcze jedno słowo i zaraz sobie stąd pójdę!

Poszukiwania Franka i wskazówka od Hani w 1931 odcinku "M jak miłość"

Dla dobra przyjaciela Hania obieca, że go nie wyda. Nawet kiedy w 1931 odcinku "M jak miłość" do leśniczówki wróci Natalka i zapyta ją, czy Franek się z nią kontaktował, czy ma od niego jakieś wieści. Dopiero, gdy Hania podsłucha rozmowę Natalii z Bartkiem o ojczymie Franka, o tym, że chłopiec planował ucieczkę od dawna, bo Malicki go szantażował i żądał pieniędzy, 11-latka uzna, że nie może dłużej milczeć. 

Podczas poszukiwań Franka w 1931 odcinku "M jak miłość" Hania, mimo zakazu opuszczania domu, wymknie się do siedliska, by wyjawić Bartkowi, co wie na temat jego ucieczki, co przyjaciel wyznał jej o ojczymie. 

- Wujek, muszę ci coś powiedzieć... Nie powiedziałam mamie, bo by mnie zabiła. Chodzi o Franka... Franek chce się gdzieś spotkać...

- Haniu, to jest bardzo ważne, bo Franek jest w niebezpieczeństwie. Proszę cię, błagam cię, powiedz mi szybko wszystko, co wiesz. Dobra?

- Dobrze, ale musisz porozmawiać z moją mamą. I zagwarantować mi nietykalność...

- Gdzie jest Franek?

Dzięki wskazówkom Hani w 1931 odcinku "M jak miłość" Bartek dotrze nad rzekę, gdzie uratuje Franka z rąk ojczyma - zwyrodnialca! Niestety podczas bójki z uzbrojonym w nóż Malickim, mąż Doroty zostanie ranny. 

