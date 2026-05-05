M jak miłość, odcinek 1931: Artur już nie wyprze się tego, co czuje do Joanny! To Judyta uświadomi mu, że ma problem - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Artur tak się zatraci w relacji z Joanną, że dla niej w 1931 odcinku "M jak miłość" zaryzykuje nawet przyszłość małżeństwa z Marysią! Nie wystarczy już mu wspólne spędzanie czasu w przychodni, treningi i schadzki w lesie. Rogowski pójdzie o krok dalej i nagle zaprosi obrzańską na medyczną konferencję do Krakowa, gdzie ma wygłosić swój wygląd. Oczywiście w tajemnicy przed wszystkimi! Szczególnie Marysią.

Agnes odkryje sekret Artura i Joanny w 1931 odcinku "M jak miłość". Afera o pokój w hotelu!

Ale w przychodni Rogowskiego nic się nie ukryje i w 1931 odcinku "M jak miłość" to Agnes (Amanda Mincewicz) odkryje, że ojciec ma spędzić noc z hotelu i to w tym samym pokoju z Joanną! Córka Artura będzie wściekła i od razu doniesie o tym Judycie. Razem z terapeutką połączą siły, żeby odsunąć Artura od Joanny, żeby nie zdradził z nią Marysi na służbowym wyjeździe.

Judyta zrobi porządek z Arturem w 1931 odcinku "M jak miłość"

To Judyta postanowi zrobić porządek z Arturem, zanim w 1931 odcinku "M jak miłość" posunie się za daleko. Bez ogródek zapyta Rogowskiego o rezerwację na hotel w Krakowie i udział Joanny w jego wyjeździe. Na twarzy męża Marysi pojawi się nerwowy uśmiech.

M jak miłość. Franek ucieknie od Doroty i Bartka! Artur wyzna Joannie, co do niej czuje

- Oczywiście zarezerwowałem dwie jedynki... - wytłumaczy Artur, który spróbuje się wyprzeć tego, co go łączy z Joanną.

- Telefon odebrała Agnes, więc jak się domyślasz, nie było jej do śmiechu. Nie zaproponowałeś tego wyjazdu do Krakowa Marysi. Na własny wykład zaprosiłeś Joannę, nie ją. To jest podejrzane! - Judyta zacznie domagać się wyjaśnień.

- Bo Joanna mnie o to sama prosiła! Marysia nie byłaby tym zainteresowana - tłumaczenia Artura zabrzmią wręcz absurdalnie.

- Ale Artur ja nie jestem od tego, żeby cię rozliczać! Po prostu widzę i próbuję ci uświadomić, że masz problem. Może jeszcze niewielki, może da się to naprawić bezboleśnie dla wszystkich. Ja tego nie wiem. Ty to wiesz...

- Judyta, to nie jest tak jak myślisz...

- Ok, mam nadzieję, że się mylę i to ja wyjdę na wścibską koleżankę, która się wtrąca! Jestem waszą przyjaciółką, zależy mi na was! Doskonale wiesz, jak łatwo przekroczyć granicę w takich sytuacjach. Popełnić bolesny, nieodwracalny dla wszystkich błąd. Wycofaj się z tego, póki możesz... - Judyta ostrzeże Artura, by nie brnął dalej w ten romans!

Czy Rogowski w 1931 odcinku "M jak miłość" odpuści sobie Joannę?

Wbrew sobie, walcząc z tym, co podpowiada mu serce w 1931 odcinku "M jak miłość" Artur pójdzie po rozum do głowy i uprzedzi Joannę, że nie pojadą razem do Krakowa. Jednocześnie wyzna jej swoje uczucia, a to może oznaczać tylko jedno - Rogowski nie zrezygnuje z młodej lekarki.