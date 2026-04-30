M jak miłość, odcinek 1930: Natalka po zaręczynach z Adamem dostanie czułą wiadomość od Mikołaja. Zacznie oszukiwać Karskiego w sprawie ślubu! - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-04-30 21:05

Natalka (Dominika Suchecka) w 1930 odcinku "M jak miłość" tuż przed oświadczynami Karskiego (Patryk Szwichtenberg) pójdzie na spotkanie z pociągającym dyrektorem szkoły. Mikołaj (Mateusz Kościukiewicz) wyraźnie interesuje się policjantką, a ona nie zignoruje zaproszenia na wieczorny wypad do knajpy. Później zostanie zaskoczona pierścionkiem zaręczynowym od Adama, który nie ma o niczym pojęcia. W 1930 odcinku "M jak miłość" Lipiński wyśle do Mostowiaczki wiadomość i to tuż po jej zaręczynach!

Zbliżenie na twarz Natalki (Dominika Suchecka) z serialu M jak miłość, pogrążonej w zamyśleniu, z delikatnym niebieskim światłem odbijającym się w jej oczach, symbolizującym jej dylematy uczuciowe.
M jak miłość, odcinek 1930: Natalka (Dominika Suchecka) M jak miłość, odcinek 1930: Natalka (Dominika Suchecka) M jak miłość, odcinek 1930: Natalka (Dominika Suchecka), Adam Karski (Patryk Szwichtenberg) M jak miłość, odcinek 1930: Natalka (Dominika Suchecka), Adam Karski (Patryk Szwichtenberg)
Galeria zdjęć 23

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Natalka w 1930 odcinku "M jak miłość" poczuje zamieszanie w swoim życiu uczuciowym. Niby kocha Adama, ale jednak skusi się na wyjście z Lipińskim. I to wszystko tuż przed zaręczynami, które oczywiście przyjmie. Wypad z Mikołajem to nie tylko przyjacielska rozmowa przy kawie, mężczyzna wyraźnie daje znać, że policjantka nie jest mu obojętna. Mało tego, podczas spotkania złapie ją za ramię, będą się wspólnie śmiali, a rozmowa pójdzie w zaskakująco dobrą stronę. Czy Adam byłby zachwycony faktem, jak dobrze przyszła żona bawi się z innym?

Zaręczyny Natalki i Adama w cieniu randki z innym 

Mostowiaczka nie będzie spodziewała się, że w domu czeka na nią pierścionek. Faktycznie wyjdzie z Lipińskim na spotkanie, o którym długo nie zapomni. Po powrocie do domu przyjmie oświadczymy Karskiego, natomiast jeszcze tego samego dnia otrzyma smsa od Mikołaja. Mężczyzna jakby wyczuł, że to wcale nie koniec.

Dziwna wiadomość od Mikołaja w 1930 odcinku "M jak miłość"

Warto było czekać... Musimy to powtórzyć - przeczyta Natalka.

Lipiński chyba ma nadzieję na dalszy rozwój znajomości z Natalką. Ona sama wydaje się coraz bardziej gubić w tym, co i do kogo czuje. Niby przyjmie oświadczyny Karskiego, ale widać będzie, że sama czuje się niepewnie co do swoich odczuć i emocji.

