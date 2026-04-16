M jak miłość, odcinek 1927: Paweł wreszcie zajmie się synem Antosiem. Wypełni ostatnią wolę Franki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1927 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Pawła do domu w Grabinie w 1927 odcinku "M jak miłość" będzie sporym wyzwaniem. Mimo że rodzina zadba o to, by Zduński czuł się wśród nich jak najlepiej, doszedł do siebie po próbie samobójczej, wyszedł z depresji i nareszcie zakończył żałobę po śmierci Franki, stan psychiczny Pawła będzie nadal poważny. Stanie się jasne, że nie poradzi sobie bez terapii, więc pomocną dłoń wyciągnie do niego Judyta (Paulina Chruściel), przyjaciółka Marysi, terapeutka z przychodni Rogowskich.

Paweł obcym człowiekiem dla syna Antosia w 1927 odcinku "M jak miłość"

W 1927 odcinku "M jak miłość" najgorsza dla Pawła będzie świadomość, że dla Antosia jest zupełnie obcym człowiekiem. Nic dziwnego, zostawił syna pięć miesięcy temu. Teraz Antek ma już 9 miesięcy i choć tęskni za tatą, to nie może go pamiętać. Przybity Zduński będzie się bał reakcji syna, więc zacznie się od niego izolować.

Antoś rozpłacze się, kiedy po raz pierwszy od dłuższego czasu Paweł go przytuli. Uspokoi się dopiero dzięki Agnes. Po powrocie do domu załamany Paweł zacznie się obwiniać, że nie potrafi zająć się własnym dzieckiem.

- To moja wina. Niepotrzebnie brałem go na ręce. Przestraszył się...

- Paweł wiesz, że mówisz głupoty? Dzieci nawet jeśli nie wiedzą, co się dzieje, to czują nasze napięcie. W tym przypadku twoje. Ale jak ty się uspokoisz, to mały też będzie spokojny. Sam to najlepiej wiesz - wyjaśni mu Agnes.

Paweł zabierze syna Antosia od Agnes w 1927 odcinku "M jak miłość"

Dobre rady Agnes w 1927 odcinku "M jak miłość" Paweł weźmie sobie do serca dopiero po całym dniu spędzonym w Grabinie. Tuż przed porą spania przyjdzie do mieszkania Agnes na poddaszu domu Mostowiaków, aby zabrać od niej własne dziecko. Zauważy także, jak wiele ciepła i miłości córka Artura (Robert Moskwa) okazuje jego synkowi.

- Zajmę się Antkiem, wezmę go...

- Dobra. Tylko gdyby mały nie mógł zasnąć albo gdyby płakał to daj znać... - Agnes nie zaprotestuje, wręcz ucieszy się, że Paweł zbudować nową więź z Antosiem. Nie cofnie już czasu, nie nadrobi tego, co mu umknęło przez ostatnie pięć miesięcy, lecz teraz może być wspaniałym tatą dla Antka.

Zmarła Franka wróci do Pawła dwa razy w 1927 odcinku "M jak miłość"

Tego dnia w 1927 odcinku "M jak miłość" zmarła Franka wróci do Pawła i przypomni mu, że powinien zająć się ich synem. W końcu pomyśleć, że ma dziecko, które bardzo go potrzebuje. Raz nieżyjąca żona ukaże mu się w szpitalu we śnie, a drugi raz już w domu Mostowiaków.

