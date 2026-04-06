M jak miłość, odcinek 1924: Wpadka Olka przed ślubem Kasi. Dobije Jakuba i dostanie mu się za to

Małgorzata Pala
2026-04-06 8:07

Olek (Maurycy Popiel) zaliczy niezłą wpadkę przed ślubem Kasi (Paulina Lasota) i Mariusza (Mateusz Mosiewicz). Chodakowski uda się na trening z Marcinem (Mikołaj Roznerski) i Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) i niewiele myśląc, zacznie rzucać coś o ślubie lekarki. Mina Jakuba szybko zrzednie, a Marcin zauważy, że przyjaciel mocno przeżywa zaistniałą sytuację. W 1924 odcinku "M jak miłość" Olek raz dwa się poprawi, ale będzie za późno.

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe Trzech mężczyzn na siłowni, w tym Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) z nietęgą miną słuchający Olka (Maurycy Popiel) w ciemnej bluzie, który patrzy przed siebie z lekko zmartwionym wyrazem twarzy. Obok nich Marcin (Mikołaj Roznerski) z butelką wody, sprawdzisz to na Super Seriale.

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Olek w 1924 odcinku "M jak miłość" nie popisze się podczas treningu, gdzie spotka się z Marcinem i Jakubem. Chodakowski weźmie udział w ślubie Kasi i Mariusza, bo Aneta (Ilona Janyst) przystanie na propozycję bycia świadkową Kasi. Chociaż lekarka od początku miała spore wątpliwości co do związku koleżanki z architektem, ostatecznie zaakceptowała fakt, iż Kasia nie ma zamiaru wracać do Jakuba. Czy aby na pewno? Nawet tuż przed ślubem pojawią się duże wątpliwości.

Olek dowali Jakubowi w 1924 odcinku "M jak miłość" 

Podczas spotkania na treningu ortopeda zacznie rzucać wzmianki o ślubie Kasi. Nawet Marcin upomni brata, że może w obecności Jakuba jednak nie wypada mówić o ceremonii i to z takim luzem.

- Muszę się zbierać, Aneta mi kazała nowy garnitur kupić na ślub Kaśki - wypali ordynator, za co Marcin przyłoży mu w ramie. Tak da do zrozumienia, że może rzucanie uwag przy Jakubie nie jest najlepszym pomysłem.

- A, kurde. Przepraszam - zreflektuje się Olek, a Karski taktownie przemilczy sprawę. 

Jakub nie powstrzyma ślubu Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość"

Chociaż Jakub nic nie powie Olkowi, jego mina będzie wyraźnie nietęga. Nie jest tajemnicą, że detektyw bardzo kochał żonę, a jej zdrada zabolała jak nigdy. Kasia związała się z Mariuszem i posunęła się do sfałszowania testów DNA na ojcostwo. To jednak odkręca się przeciwko niej, a wkrótce prawda o tym, że biologicznym ojcem Zosi jest Jakub, może wywołać niemały skandal. Do ślubu Kasi i Sanockiego dojdzie, młodzi wyjdą z USC jako małżeństwo, ale to nie jest koniec tej historii. 

