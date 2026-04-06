M jak miłość, odcinek 1924: Wpadka Olka przed ślubem Kasi. Dobije Jakuba i dostanie mu się za to

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2
Olek w 1924 odcinku "M jak miłość" nie popisze się podczas treningu, gdzie spotka się z Marcinem i Jakubem. Chodakowski weźmie udział w ślubie Kasi i Mariusza, bo Aneta (Ilona Janyst) przystanie na propozycję bycia świadkową Kasi. Chociaż lekarka od początku miała spore wątpliwości co do związku koleżanki z architektem, ostatecznie zaakceptowała fakt, iż Kasia nie ma zamiaru wracać do Jakuba. Czy aby na pewno? Nawet tuż przed ślubem pojawią się duże wątpliwości.
Olek dowali Jakubowi w 1924 odcinku "M jak miłość"
Podczas spotkania na treningu ortopeda zacznie rzucać wzmianki o ślubie Kasi. Nawet Marcin upomni brata, że może w obecności Jakuba jednak nie wypada mówić o ceremonii i to z takim luzem.
- Muszę się zbierać, Aneta mi kazała nowy garnitur kupić na ślub Kaśki - wypali ordynator, za co Marcin przyłoży mu w ramie. Tak da do zrozumienia, że może rzucanie uwag przy Jakubie nie jest najlepszym pomysłem.
- A, kurde. Przepraszam - zreflektuje się Olek, a Karski taktownie przemilczy sprawę.
Jakub nie powstrzyma ślubu Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość"
Chociaż Jakub nic nie powie Olkowi, jego mina będzie wyraźnie nietęga. Nie jest tajemnicą, że detektyw bardzo kochał żonę, a jej zdrada zabolała jak nigdy. Kasia związała się z Mariuszem i posunęła się do sfałszowania testów DNA na ojcostwo. To jednak odkręca się przeciwko niej, a wkrótce prawda o tym, że biologicznym ojcem Zosi jest Jakub, może wywołać niemały skandal. Do ślubu Kasi i Sanockiego dojdzie, młodzi wyjdą z USC jako małżeństwo, ale to nie jest koniec tej historii.