M jak miłość, odcinek 1924: Jakub będzie z Martyną po ślubie Kasi? W końcu spojrzy na nią inaczej - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" ostatecznie przekreśli szanse Jakuba na odzyskanie ukochanej. Mimo że nie walczył o żonę, pozwolił jej odejść do kochanka, by była szczęśliwa z Sanockim, układała sobie życie, tak jak to sobie wymarzyła, to kiedy Kasia znów wyjdzie za mąż, do Kuby dotrze, że już wszystko między nimi skończone.

To dlatego Jakub zadzwoni do Kasi przed ślubem w 1924 odcinku "M jak miłość"

O tym, że Kasia i Mariusz biorą ślub Karski w 1924 odcinku "M jak miłość" dowie się na treningu bokserskim z Marcinem (Mikołaj Roznerski) i Olkiem (Maurycy Popiel). Przez jakiś czas będzie bił się z myślami, jak powinien postąpić. Postanowi jednak zamknąć ten bolesny rozdział swojego życia i zadzwoni do Kasi z życzeniami z okazji ślubu. Przypomni byłej żonie, że im się nie udało, ale ma nadzieję, że z Mariuszem osiągnie upragnione szczęście.

Kłótnia Jakuba i Martyny o ślub Kasi w 1924 odcinku "M jak miłość"

Później w 1924 odcinku "M jak miłość" Jakub spotka się z Martyną, która odwiedzi go w agencji detektywistycznej. Rozmowa przyjaciół niespodziewanie zamieni się w sprzeczkę, bo Wysocka zacznie pouczać Karskiego jak powinien radzić sobie z uczuciem do Kasi. W tym momencie Karski nie zapanuje nad emocjami i zwróci przyjaciółce uwagę, że jego małżeństwo to znacznie poważniejszy związek niż jej krótki romans z Marcinem, więc ma prawo do rozpaczy.

- Bardzo zabawne, prawda? Sztuka ta sama, tylko obsada się trochę zmieniła... - przyzna przybity ślubem Jakub.

Romantyczne chwile Jakuba i Martyny w 1924 odcinku "M jak miłość". Co z tego wyniknie?

Urażona Martyna w 1924 odcinku "M jak miłość" zostawi Jakuba, aby sam się uporał, z tym co czuje do Kasi. Jednak Karski dojdzie do wniosku, że teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje obok siebie przyjaciółki. Pojedzie do leśniczówki Martyny w Kampinosie, aby ją przeprosić i przyjąć propozycję wspólnego wyjazdu w góry. Co z tego wyniknie?

Jakub i Martyna w 1924 odcinku "M jak miłość" spędzą romantyczny wieczór przy kominku. Ślub Kasi sprawi,że teraz Karski spojrzy na przyjaciółkę inaczej. Będzie już pewny, że może na nią liczyć w każdej chwili i stanie się dla niego kimś więcej.

- Martyna jest takim supportem Jakuba. Widzi też klasę Jakuba w całej sytuacji. To, że on pozwolił Kasi na ten wybór i nie odejmuje jej, nie doskwiera, jest jakaś szlachetność w nim ogromna... - powiedziała Magdalena Turczeniewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

