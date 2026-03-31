M jak miłość, odcinek 1924: Dramat Jakuba w dniu ślubu Kasi i Mariusza! Przejrzy Sanockiego, ale nie zdoła uratować przed nim byłej żony - ZDJĘCIA, WIDEO

Sylwia Fiutkowska
2026-03-31 14:39

W 1924 odcinku "M jak miłość" ślub Kasi (Paulina Lasota) i Mariusza (Mateusz Mosiewicz) już całkowicie dobije Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski). Zwłaszcza, że sam ogromnie chciałby być na miejscu Sanockiego, który wcale nie będzie dla Karskiej dobrym wyborem. Oczywiście, w 1924 odcinku "M jak miłość" Karski doskonale zda sobie z tego sprawę, gdyż pozna już rywala na wylot, to jednak nie zdoła uratować przed nim swojej byłej żony. Wszystko przez to, że mimo tego, ona wybierze właśnie jego! Koniecznie poznaj szczegóły, zobacz WIDEO i ZDJĘCIA!

Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) z serialu „M jak miłość" w ciemnej kurtce, z poważną miną, obok Mariusza (Mateusz Mosiewicz) w eleganckim garniturze ślubnym z krawatem i butonierką z kwiatów, z delikatnym uśmiechem, patrzący na Kasię (Paulina Lasota) w jasnej sukni.

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) z serialu „M jak miłość" w ciemnej kurtce, z poważną miną, obok Mariusza (Mateusz Mosiewicz) w eleganckim garniturze ślubnym z krawatem i butonierką z kwiatów, z delikatnym uśmiechem, patrzący na Kasię (Paulina Lasota) w jasnej sukni.

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1924 odcinku "M jak miłość" dzień ślubu Kasi i Mariusza nie będzie dla Jakuba tym radosnym. I nic dziwnego, gdyż sam ogromnie będzie chciał być na miejscu Sanockiego. A to dlatego, że to właśnie on marzył o tym, aby stworzyć z Karską prawdziwą rodzinę i mieć upragnione dziecko. I choć to ostatnie się spełni, bo Zosia będzie jego córką, to niestety wciąż ani on, ani narzeczony Karskiej nie będą mieli o tym pojęcia.

- Jakub marzył od zawsze o rodzinie, o zbudowaniu trwałej relacji. No i widzi, że te marzenia, które on miał, no, są spełniane przez przez kogoś innego - powiedział Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość".

Ale mimo tego w 1924 odcinku "M jak miłość" Jakub zachowa klasę. Karski skontaktuje się ze swoją byłą żoną na chwilę przed jej ślubem z Mariuszem i złoży jej życzenia na nową drogę życia. Były mąż nie da po sobie nic poznać Kasi, ale przed Martyną (Magdalena Turczeniewicz) nie będzie musiał udawać!

- Bardzo zabawne, prawda? Sztuka ta sama, tylko obsada się trochę zmieniła... - zwierzy się Martynie.

Jakub zdemaskuje Mariusza przed jego ślubem z Kasią w 1924 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w 1924 odcinku "M jak miłość" ślub Kasi i Mariusza nie ucieszy go z jeszcze jednego powodu. A mianowicie tego, że Sanocki wcale nie będzie dobrym kandydatem na męża dla jego byłej żony. A wszystko przez jego wybuchowy i chorobliwie zazdrosny charakter.

- Jakub zna się na ludziach z racji zawodu, czyta ludzi i widzi, jakim Mariusz jest człowiekiem i jak bardzo jest o Kasię zazdrosny i jak też potrafi to pokazać - dodał Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość".

Oczywiście, w tym aspekcie w 1924 odcinku "M jak miłość" Jakub będzie miał 100% rację. Szczególnie, że Mariusz sam ją udowodni i to właśnie Kasi, gdy po telefonie Jakuba znów się odpali i urządzi jej kolejną scenę. Tyle tylko, ze tym razem nie poprzestanie na słowach i przejdzie już do rękoczynów!

Karska ostatecznie wybierze Sanockiego, a nie Karskiego, w 1924 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1924 odcinku "M jak miłość" Kasia i tak zdecyduje się za niego wyjść! Zwłaszcza, że i tak nie będzie mieć innego wyjścia, bo już tak daleko zabrnie w swoich kłamstwach w sprawie ojcostwa Zosi, że już nie będzie miała wyboru!

- Kasia nie ma wyjścia i musi brnąć dalej w te kłamstwa - przyznała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Aczkolwiek w 1924 odcinku "M jak miłość" wcale nie zrobi tego tak chętnie, gdyż po telefonie Jakuba sama zacznie mieć wątpliwości. Szczególnie, że przecież to on będzie biologicznym ojcem Zosi, a co za tym idzie wciąż ważnym dla niej mężczyzną. Ale ostatecznie Kasia i tak postawi na Mariusza!

