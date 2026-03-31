M jak miłość, odcinek 1924: Dramat Jakuba w dniu ślubu Kasi i Mariusza! Przejrzy Sanockiego, ale nie zdoła uratować przed nim byłej żony - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1924 odcinku "M jak miłość" dzień ślubu Kasi i Mariusza nie będzie dla Jakuba tym radosnym. I nic dziwnego, gdyż sam ogromnie będzie chciał być na miejscu Sanockiego. A to dlatego, że to właśnie on marzył o tym, aby stworzyć z Karską prawdziwą rodzinę i mieć upragnione dziecko. I choć to ostatnie się spełni, bo Zosia będzie jego córką, to niestety wciąż ani on, ani narzeczony Karskiej nie będą mieli o tym pojęcia.

- Jakub marzył od zawsze o rodzinie, o zbudowaniu trwałej relacji. No i widzi, że te marzenia, które on miał, no, są spełniane przez przez kogoś innego - powiedział Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość".

Ale mimo tego w 1924 odcinku "M jak miłość" Jakub zachowa klasę. Karski skontaktuje się ze swoją byłą żoną na chwilę przed jej ślubem z Mariuszem i złoży jej życzenia na nową drogę życia. Były mąż nie da po sobie nic poznać Kasi, ale przed Martyną (Magdalena Turczeniewicz) nie będzie musiał udawać!

- Bardzo zabawne, prawda? Sztuka ta sama, tylko obsada się trochę zmieniła... - zwierzy się Martynie.

Jakub zdemaskuje Mariusza przed jego ślubem z Kasią w 1924 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w 1924 odcinku "M jak miłość" ślub Kasi i Mariusza nie ucieszy go z jeszcze jednego powodu. A mianowicie tego, że Sanocki wcale nie będzie dobrym kandydatem na męża dla jego byłej żony. A wszystko przez jego wybuchowy i chorobliwie zazdrosny charakter.

- Jakub zna się na ludziach z racji zawodu, czyta ludzi i widzi, jakim Mariusz jest człowiekiem i jak bardzo jest o Kasię zazdrosny i jak też potrafi to pokazać - dodał Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość".

Oczywiście, w tym aspekcie w 1924 odcinku "M jak miłość" Jakub będzie miał 100% rację. Szczególnie, że Mariusz sam ją udowodni i to właśnie Kasi, gdy po telefonie Jakuba znów się odpali i urządzi jej kolejną scenę. Tyle tylko, ze tym razem nie poprzestanie na słowach i przejdzie już do rękoczynów!

Karska ostatecznie wybierze Sanockiego, a nie Karskiego, w 1924 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1924 odcinku "M jak miłość" Kasia i tak zdecyduje się za niego wyjść! Zwłaszcza, że i tak nie będzie mieć innego wyjścia, bo już tak daleko zabrnie w swoich kłamstwach w sprawie ojcostwa Zosi, że już nie będzie miała wyboru!

- Kasia nie ma wyjścia i musi brnąć dalej w te kłamstwa - przyznała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Aczkolwiek w 1924 odcinku "M jak miłość" wcale nie zrobi tego tak chętnie, gdyż po telefonie Jakuba sama zacznie mieć wątpliwości. Szczególnie, że przecież to on będzie biologicznym ojcem Zosi, a co za tym idzie wciąż ważnym dla niej mężczyzną. Ale ostatecznie Kasia i tak postawi na Mariusza!

