M jak miłość, odcinek 1924: Aneta uchroni ślub Kasi i Mariusza przed katastrofą! Przemówi im do rozumu, kiedy dojdzie do awantury - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ślubna katastrofa Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" będzie wisiała w powietrzu, ale na szczęście w odpowiednim momencie do akcji wkroczy Aneta Chodakowska! Nie bez powodu Kasia właśnie ją wybierze na swoją świadkową. Nie dość, że jest jej jedyną przyjaciółką, to jeszcze zawsze może liczyć na Anetę. Niezależnie od tego, co ona myśli o Mariuszu, o ich związku i wspólnej przyszłości.

Aneta nie wyciągnie z Kasi prawdy aż do ślubu w 1924 odcinku "M jak miłość"

Jak przystało na prawdziwą przyjaciółkę Aneta w decydujących chwilach nie gryzie się w język i mówi Kasi prosto z mostu, jak ocenia jej zachowanie! Poza tym Chodakowska podejrzewa, że od dłuższego czasu Kasia zmaga się z poważnymi problemami, gryzie się tym, co przed nią ukrywa. Ale aż do ślubu w 1924 odcinku "M jak miłość" nie zdoła wyciągnąć z Kasi prawdy o ojcu jej córki Zosi, o tym, że wciąż okłamuje nie tylko Mariusza, ale także Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski).

Mariusz podpadnie Kasi przed ślubem w 1924 odcinku "M jak miłość"

To Aneta w 1924 odcinku "M jak miłość" przyjdzie Kasi z pomocą, kiedy tuż przed ślubem z Mariuszem udzieli im się nerwowa atmosfera, a do tego Sanocki nawali na całej linii. Bo to właśnie przez pana młodego, który zapomni zamówić bukiety ślubne, Aneta będzie musiała w pośpiechu załatwiać kwiaty! Poza tym na Chodakowską spadnie ogarnięcie restauracji, gdzie ma się odbyć przyjęcie weselne, a nawet szybki zakup kreacji na ślub!

Kłótnia Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość"! Aneta wkroczy między młodą parę

Jakby tego było mało w 1924 odcinku "M jak miłość" Aneta wkroczy między Kasię i Mariusza, gdy para zacznie się kłócić przed ślubem z powodu Jakuba. Niespodziewanie Karski zadzwoni do byłej żony, aby życzyć jej szczęścia na nowej drodze życia. Chodakowska załagodzi konflikt między narzeczonymi w jeden sposób. Porozmawia z Kasią i zapyta ją wprost, czy chce wziąć ślub z Mariuszem. Bo jeśli tak, to musi odzyskać rozsądek i nie dać się mu sprowokować. Doskonale przecież wie, że Mariusz był i będzie zazdrosny o Jakuba.

Tylko dzięki Anecie w 1924 odcinku "M jak miłość" Kasia i Mariusz złożą małżeńską przysięgę i już formalnie staną się rodziną. Sanocki nie będzie miał pojęcia o tym, że Zosia wcale nie jest jego córką, że wychowuje z żoną dziecko Karskiego!

Mikołaj Krawczyk w M jak miłość. Nowy szef Anety i Olka będzie chciał tylko zemsty!