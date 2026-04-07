M jak miłość, odcinek 1923: Kama nie wpuści Marcina do mieszkania. Skasuje wiadomość od męża - WIDEO

Małgorzata Pala
2026-04-07 21:34

Kama (Michalina Sosna) w 1923 odcinku "M jak miłość" całkowicie skreśli Marcina (Mikołaj Roznerski). Chodakowski stawi się pod drzwiami Ślązaczki i chociaż z własnej woli udostępni jej mieszkanie, spróbuje poprosić, by zdenerwowana i rozżalona ukochana wpuściła go do środka. Kama wykaże się jednak wielką zawziętością i w 1923 odcinku "M jak miłość" nie tylko nie wpuści Marcina do środka, ale także wykasuje wiadomości od męża. Zaraz potem wyśle mu SMS-a z żądaniem rozwodu! Zobacz WIDEO z tej sceny.

Autor: vod tvp/ Materiały prasowe Michalina Sosna jako Kama, siedząca na podłodze z płaczem, oparta o ciemne drzwi, w luźnym, brązowym swetrze. Jej twarz jest wyraźnie zasmucona, na policzku widać łzę. Scena ukazuje emocje bohaterki z serialu "M jak miłość". Więcej o tym na Super Seriale.

"M jak miłość" odcinek 1923 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kama i Marcin w "M jak miłość" mają głęboki kryzys, który zwiastuje dalsze kłopoty. Ślązaczka chce, by mąż zmienił pracę na bezpieczniejszą, ale widzi doskonale wahanie i niechęć Chodakowskiego. To daje jej do myślenia, że nie jest dla partnera najważniejsza. 

Kama nie wpuści Marcina do mieszkania w 1923 odcinku "M jak miłość" 

Detektyw z własnej woli w 1923 odcinku "M jak miłość" udostępni żonie mieszkanie, kiedy ta przyjedzie do Warszawy na egzamin. Żeby dać jej przestrzeń i komfort, sam przeniesie się do biura. Po kiepskim spotkaniu pod punktem egzaminacyjnym żony, gdzie nie popisze się i wkurzy kobietę jeszcze bardziej, Marcin spróbuje dostać się do mieszkania. Stanie pod drzwiami i zacznie nalegać, by żona go wpuściła. Ona jednak nie wypowie słowa. Zignoruje także telefon od męża i wibracje komórki. Łzy zaleją twarz Kamy, ale nie ugnie się, nie wpuści mężczyzny do pomieszczenia.

Kama w 1923 odcinku "M jak miłość" nie dowie się, że Marcin chce rzucić pracę 

Chodakowski w 1923 odcinku "M jak miłość" pojawi się u Kamy, by powiedzieć o zamiarach rzucenia pracy detektywa. Ona jednak z nim nie porozmawia, nie poświęci mu chwili. Potem Chodakowski uda się na samotny spacer, a kiedy dostanie SMS-a od żony, jego świat stanie w miejscu. Kama w wiadomości poinformuje go, że chce rozwodu... 

Marcina świat się zawali, to nie koniec walki o małżeństwo, ale jednak wiadomo już, że między Chodakowskimi nieprędko będzie dobrze. Wiele wskazuje na to, że jeszcze sporo złego przed tą parą. Fani wątku miłości Kamy i Marcina mogą nie być pocieszeni. 

M jak miłość. Będzie rozwód Kamy i Marcina? 

