M jak miłość, odcinek 1922: To nie przypadek, że w życiu Mateusza znów pojawi się Bogna. Dzięki niej zapomni o Majce - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1922 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Przeznaczenie połączy Mateusza z Bogną w 1922 odcinku "M jak miłość" z niewielką pomocą ślicznej dziewczyny, której 11-letni brat żyje tylko dzięki bohaterskiej postawie Mostowiaka. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu Mateusz rzucił się do rzeki, gdy zobaczył tonącego chłopca. Nie tylko wyciągnął go z wody, ale także na brzegu przeprowadził reanimacji. Dzięki niemu Igor (Maksymilian Obst) przeżył, a w oczach Bogny żołnierz stał się prawdziwym bohaterem.

Po tym tragicznym spotkaniu Bogna dzwoniła jeszcze do Mateusza, nie dając mu o sobie zapomnieć. A teraz odważy się zrobi kolejny krok w ich znajomości.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1926: Mateusz z nową dziewczyną na ślubie Michała i Eweliny! Majka nie będzie mogła na to patrzeć - WIDEO

Bogna zaskoczy Mateusz tym wyznaniem i pysznym prezentem w 1922 odcinku "M jak miłość"

W 1922 odcinku "M jak miłość" Mateusz będzie miał na uczelni miłego gościa - Bognę. Bez większego trudu znajdzie go w akademiku WAT i nie będzie owijała w bawełnę, o co jej chodzi. Przywiezie też Mostowiakowi pyszną niespodziankę. Taką jaką zwykle przyrządza mu babcia Barbara (Teresa Lipowska).

- Kuzyn jechał do Warszawy, to się z nim zabrałam… Lubisz gołąbki?

- Bardzo. Moja babcia często je robi…

- Może moje też będą ci smakować, akurat wczoraj zrobiłam... A może ty zły jesteś, że przyjechałam, co? - Nie, no co ty!

- Bo wiesz, ja już tak mam: co w sercu, to na języku… Lubię cię, no i… W życiu czasem ma się jedną szansę poznać kogoś fajnego, nie zamierzam jej zmarnować - zapowie Mateuszowi Bogna.

M jak miłość. Ta dziewczyna zmieni życie Mateusza na zawsze! Majka straci swoją szansę?

Mateusz odpuści sobie Majkę, kiedy w 1922 odcinku "M jak miłość" pojawi się Bogna?

Nieco speszony i zawstydzony Mateusz w 1922 odcinku "M jak miłość" przyjmie od Bogny nie tylko gołąbki, ale także weźmie jej numer telefonu. Śliczna dziewczyna będzie liczyła na to, że teraz on wykona następny krok. Dla Mateusza stanie się jasne, że spodobał się Bognie, że u jej boku może raz na zawsze zapomnieć o Majce, o nieodwzajemnionej miłości, która przysparza mu tylko cierpienia.

- W życiu nie ma przypadków i może się okazać, że napotkana osoba jest osobą, która zmieni nasze życie na zawsze. Mateusz stoi na pewnego rodzaju rozdrożu. Na pewno czuje, że życie podsunęło mu Bognę w jakimś celu. Być może po to, aby wybrać tą relację, zapomnieć o Majce, odłożyć na bok to co nie działa i nie ma prawa działać... - powiedział Rafał Kowalski w "Kulisach serialu M jak miłość".