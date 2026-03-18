M jak miłość, odcinek 1921: Ojczym Franka zacznie mu grozić! Zabije chłopca, jeśli nie okradnie Doroty - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1921 odcinku "M jak miłość" Franek stanie przed kolejnym dylematem, gdy nagle w jego życiu ponownie pojawi się okrutny ojczym. Tym bardziej, że mężczyzna odnajdzie go nie bez przyczyny, gdyż już będzie wiedział, że jego pasierb trafił do rodziny zastępczej majętnych Lisickich, mieszkających w siedlisku w Grabinie.

W 1921 odcinku "M jak miłość" ojczym Franka zaczai się na swojego pasierba przed szkołą w Grabinie, do której chłopiec dopiero co zacznie uczęszczać. Mężczyzna weźmie go na stronę i od razu zacznie domagać się od niego pieniędzy Doroty!

- Potrzebuję kasy i ty mi ją załatwisz... Ci twoi to na pewno tam w chacie mają jakąś kasę. Biżuterię o - ojczym Franka postawi sprawę jasno.

- To jest taki bardzo śliski typ, który kieruje się tylko i wyłącznie swoim dobrem. No wszystkich dookoła wykorzystuje... Szybko orientuje się, że jest tutaj spektrum możliwości wyciągania pieniędzy - wyjaśniał Marcin Sitek w "Kulisach M jak miłość".

Ojczym Franka wyciągnie nóż w 1921 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w pierwszej chwili w 1921 odcinku "M jak miłość" Franek mu się postawi i nie zgodzi się okraść Doroty i Bartka, którzy dali mu prawdziwy dom. Zwłaszcza, że nigdy wcześniej go nie doświadczy i nie będzie chciał im się odpłacać za to w taki sposób. Ale jego okrutny ojczym znajdzie sposób, aby dostać to, co chce i otwarcie zacznie mu grozić!

- Ja ich nie okradnę - zapowie mu chłopak.

- Zobacz jaki ostry. Wystarczy lekko pocisnąć. Wchodzi jak w masło - ostrzeże go ojczym, wyciągając i pokazując mu nóż.

I w tej sytuacji w 1921 odcinku "M jak miłość" już tak naprawdę nie pozostawi Frankowi wyboru. Zwłaszcza, że chłopak naprawdę będzie bał się swojego ojczyma, który przecież już wcześniej się nad nim znęcał, w związku z czym będzie gotowy spełnić i swoją kolejną groźbę.

- Franek miał przeżycia z ojczymem, który go bił, się nad nim znęcał. Jest osobą, która dużo w życiu przeżyła i trzyma taki dystans. Powiedziałbym, że się boi takich męskich postaci... To jest silny mężczyzna, który ma długi. Nieprzyjemny facet. Strasznie agresywny. Łatwo wybucha - mówił Jarosław Śmigielski w "Kulisach M jak miłość".

- Ojczym Franka to jest taka osoba, która absolutnie nie powinna mieć do czynienia z dziećmi. Nigdy - przyznała w "Kulisach M jak miłość" Ilona Janyst, której Aneta już miała okazję się co do tego przekonać.

Zastraszony Franek okradnie Dorotę w 1921 odcinku "M jak miłość"!

W 1921 odcinku "M jak miłość" zastraszony Franek zakradnie się do sypialni Doroty i Bartka, gdzie Lisiecka w kuferku na toaletce Lisiecka będzie trzymać swoją kosztowną biżuterię. Chłopiec zacznie wyjmować błyskotki i chować je do plastikowej torby, którą następnie przekaże ojczymowi, za co on oczywiście będzie mu dozgonnie wdzięczny.

- Jestem z ciebie dumny, synku - powie mu ojczym.

Ale Franek w 1921 odcinku "M jak miłość" wcale nie będzie z siebie dumny i mocno będzie przeżywał to, co zrobił. Szczególnie, gdy zda sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji i tego, że to jeszcze wcale nie będzie koniec jego koszmaru, bo ojczym od razu mu zapowie, że wkrótce wróci po więcej.

- Wkrótce się zobaczymy kochany syneczku - rzuci mu na odchodne.

22

M jak miłość. Franek poróżni Dorotę i Bartka? Okrutny ojczym zmusi go do kradzieży u Lisieckich!