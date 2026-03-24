M jak miłość, odcinek 1920: Ojczym Franka zaczai się na Dorotę. Okrutny Bartek będzie zdolny do każdej podłości - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1920 - wtorek, 24.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota i Bartek w 1920 odcinku "M jak miłość" nie będą świadomi tego, że zagraża im ojczym Franka, osieroconego chłopca, którego przygarnęli i stali się dla niego rodziną zastępczą.

Smutna historia Franka w "M jak miłość". Był ofiarą ojczyma zwyrodnialca!

Kiedy Lisiecka poznała nastolatka w klinice, dowiedziała się także, ile cierpienia przysporzył Frankowi jego ojczym, Bartek Zawadzki. Przez niego Franek, który stracił matkę kilka lat temu, przeżył prawdziwe piekło na ziemi. Potwór znęcał się na nim miesiącami i gdyby nie interwencja Anety Chodakowskiej (Ilona Janyst) pozostałby bezkarny! To ona nasłała na zwyrodnialca policję i trafił do aresztu. Wyszedł jednak na wolność i teraz przypomni sobie o pasierbie.

Ojczym Franka w 1920 odcinku "M jak miłość" przyjedzie do Grabiny, by zdobyć pieniądze Doroty

Nie dość, że w 1920 odcinku "M jak miłość" Franek nie będzie potrafił się odnaleźć w rodzinie Doroty i Bartka, czując strach przed tym, że Lisieccy zmienią zdanie i go oddadzą go z powrotem do ośrodka wychowawczego, to jeszcze w Grabinie zjawi się jego ojczym. Bartek Zawadzki wpadnie w długi i żeby zdobyć pieniądze na spłatę wierzycieli pomyśli o "znajomej" milionerce, która została matką zastępczą Franka.

- Zdobędę tę forsę, przysięgam! Mam oko na jedną bogatą babę… Adoptowała mojego pasierba, sypie mu groszem, to i ja się podłączę… A młody na pewno pomoże!

Tak ojczym Franka namierzy Dorotę w 1920 odcinku "M jak miłość"

Sprytny Zawadzki w 1920 odcinku "M jak miłość" zdobędzie adres siedliska Lisieckich w Centrum Pomocy Rodzinie w Gródku, gdzie okłamie urzędniczkę, że jest trenerem Franka i chce przekazać chłopcu nowe korki do gry w piłkę nożną. Pod osłoną nocy przyjedzie do Grabiny i zaczai się na Dorotę oraz Franka przed siedliskiem. Akurat będą wynosili razem śmieci po pierwszej rodzinnej kolacji, na której chłopiec zadebiutuje jako syn Lisieckich.

- Do zobaczenia niedługo, syneczku... - powie ojczym Franka, który będzie czekał na dogodny moment do ataku.

W tym momencie Dorota w 1920 odcinku "M jak miłość" zauważy coś niepokojącego w zaroślach. Nie domyśli się jednak, że ukryje się tam właśnie Zawadzki.

M jak miłość. Franek poróżni Dorotę i Bartka? Okrutny ojczym zmusi go do kradzieży u Lisieckich!