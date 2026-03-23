M jak miłość, odcinek 1919: Zazdrosna Kasia wypyta Anetę o związek Jakuba z Martyną. Nie na taką odpowiedź liczyła - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1919 odcinku "M jak miłość" Aneta zjawi się w odwiedzinach u Kasi, aby po raz pierwszy zobaczyć jej córeczkę Zosię. Chodakowska od razu zauważy, że dziewczynka wcale nie jest podobna do Mariusza (Mateusz Mosiewicz), przez co Karskiej na chwilę zawali się grunt pod nogami, bo w jednej chwili jej kłamstwo z ojcostwem wyjdzie na jaw. A ona zacznie mieć coraz większe wyrzuty sumienia, że oszukuje w tej sprawie wszystkich.

Ale oczywiście w 1919 odcinku "M jak miłość" nie przyzna się do tego ani Anecie, ani Mariuszowi, ani Jakubowi. Mimo iż imię córki Kasi nie da mu spokoju. Tak samo jak Karskiej to, co się u niego teraz dzieje. I stąd jego była żona postanowi skorzystać z okazji i wypytać o to Anetę.

- A co u Jakuba? - rzuci nagle Kasia, po czym od razu zacznie tłumaczyć swoje pytanie - Bo przez to całe zamieszanie to nawet nie podziękowałam mu za to, że zawiózł mnie do szpitala i że nie zostawił mnie z tym wszystkim w tej sytuacji...

Kasia dowie się od Anety co jest między Jakubem a Martyną w 1919 odcinku "M jak miłość"!

W 1919 odcinku "M jak miłość" Chodakowska chętnie odpowie na pytanie przyjaciółki, ale jej odpowiedź wcale jej nie usatysfakcjonuje. A to dlatego, że nie będzie zawierała tego, co najważniejsze. A mianowicie tego, co tak naprawdę jest między nim a Martyną, w związku z czym i to zdecyduje się ją w końcu otwarcie zapytać.

- Wiesz co, chyba wszystko u niego w porządku. Wyleczył już te kontuzję barku. Wraca na boks - zrelacjonuje jej Aneta.

- No tak, słyszałam właśnie, że skończył rehabilitację. A tak poza tym, to wszystko u niego w porządku. Jest w końcu z tą Martyną? - dopyta Karska.

- No wiesz, jak to tam między nimi jest naprawdę, to chyba tego nikt nie wie. My z Olkiem obstawiamy zakłady - wyzna jej Chodakowska, czym w 1919 odcinku "M jak miłość" wcale nie rozjaśni jej sytuacji.

Reakcja Karskiej zdradzi wszystko w 1919 odcinku "M jak miłość"!

W tym momencie w 1919 odcinku "M jak miłość" Aneta już nie będzie ciągnąć tematu, tylko pożegna się i wyjdzie, a Kasia nie będzie na nią bardziej naciskać. Jednak jej nietęga mina po wyjściu przyjaciółki zdradzi więcej niż 1000 słów, bo wówczas będą nią kierować nie tylko wyrzuty sumienia, ale i zazdrość o byłego męża, który wciąż będzie blisko z Martyną!

Szczególnie, że w 1919 odcinku "M jak miłość" ich córeczka Zosia będzie nieustannie jej o tym przypominać. Co zatem w tej sytuacji zrobi Kasia? Przekonamy się już niebawem!

