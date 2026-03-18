M jak miłość, odcinek 1919: Aneta wyśle Aleksandrowi odważne nagranie! Pomyli Sowińskiego z mężem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2
W 1919 odcinku "M jak miłość" Aneta przygotuje intymne wideo, które znajdzie się w skrzynce mailowej nowego szefa. Aleksander Sowiński dołączy do kliniki jako nowy dyrektor administracyjny i od początku sprawi wrażenie nieustępliwego, rygorystycznego służbisty. Nie będzie wdawał się w powierzchowne rozmowy i zachowa dystans. Od razu będzie wiadomo, że nie darzy Anety i Olka przychylnością.
Aneta wyśle Sowińskiemu gorące nagranie w 1919 odcinku "M jak miłość"
- Możesz mi wysłać tego maila, o którego cię prosiłem? Zaraz zaczynam wykład, to jest bardzo pilne - Olek zadzwoni do żony z prośbą.
- Ale wysłałam ci to dwie godziny temu - powie Aneta.
- Nie, nic nie dostałem.
- Kochanie, wysłałam ci to dwie godziny temu i jeszcze dołączyłam taką seksi niespodziankę - skomentuje lekarka.
Po chwili okaże się, że Chodakowska popełniła fatalny błąd. Zamiast do męża, wyśle wideo na skrzynkę mailową Sowińskiego. Kiedy się zorientuje, że dyrektor dostanie od niej seksowne nagranie, jej mina powie wszystko.
Akcja ratunkowa Anety. Usunie wideo zanim Sowiński dotrze do prawdy?
Aneta natychmiast pojedzie do kliniki, by zapobiec otworzeniu kompromitującego nagrania przez Aleksandra. Na szczęście na miejscu spotka cwanego Wójcika (Jakub Kornacki). Mężczyzna usłyszy o kłopotach lekarki i natychmiast przejdzie do działania. Wykorzysta swoje znajomości, by zapobiec tragedii i otworzeniu przez Aleksandra wideo od Anety. Chodakowska naje się mnóstwo strachu.