M jak miłość, odcinek 1918: Budzyński stanie w obronie Pauliny. Nie zgodzi się na jej zezania przeciwko Jabłońskiemu! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Rozwód Pauliny i Jabłońskiego w 1918 odcinku "M jak miłość" będzie się zapowiadał na długą sądową batalię! Była ukochana Andrzeja, a obecnie jego klientka, bęzie przerażona tym, co ją czeka na sali rozpraw. Kamil, który stał się jedną z ofiar Jabłońskiego, boleśnie się przekonał, do czego jest zdolny gangster, kiedy ktoś występi przeciwko niemu, spróbuje namówić Paulinę do współpracy z prokuraturą. Ona jednak od razu odmówi.

Paulina nie pójdzie na współpracę z prokuraturą w 1918 odcinku "M jak miłość"?

- Kiedy Igor wróci i dostanie pozew, wpadnie w furię… Na pewno przyjedzie do kancelarii i będzie nieprzyjemny. Bardzo nieprzyjemny... - uprzedzi prawników Paulina.

Jednak Kamil w 1918 odcinku "M jak miłość" nie podda się tak łatwo, wiedząc o tym, że tylko Paulina może pomóc wsadzić Jabłońskiego do więzienia. Nikt nie wie więcej o jego ciemnych interesach, porachunkach z wrogami, co żona. Gryc zacznie coraz mocniej naciskać na Paulinę, by złożyła zeznania obciążające Igora.

- Pani mąż skrzywdził wiele osób. Nadal to robi… I pani dobrze o tym wie - Kamil wyłoży karty na stół.

- Dlatego od niego odchodzę, chcę, żeby zniknął z mojego życia!

- Popełnia pani błąd... Jeśli naprawdę chce pani odzyskać wolność… jest tylko jedna droga. Musi mi pani pomóc wsadzić swojego męża za kratki!

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1918: Okrutna groźba Jabłońskiego wobec Pauliny. Andrzej jeszcze nie wie, w co się wpakował - ZDJĘCIA

Kamil w 1918 odcinku "M jak miłość" uprzedzi Andrzeja, że Jabłoński nie puści Pauliny

W obronie Pauliny w 1918 odcinku "M jak miłość" stanie Andrzej, który nie pozwoli, żeby Kamil dręczył jego klientkę. Gryc zjawi się późnym wieczorem w mieszkaniu Budzyńskim, aby uprzedzić przyjaciela, że wszyscy wdepnęli w śliską sprawę, a rozwód Pauliny i Jabłońskiego może sprowadzić kłopoty nie tylko na nią, lecz także na prawników.

- Dziewczyna walczy o siebie, o swoją niezależność, a ty chcesz jej to utrudnić i skomplikować!

- Ale Jabłoński jej nie puści. Nie łudź się! A ona niedługo sama się zorientuje, że tkwi w pułapce - Kamil otworzy Andrzejowi oczy, do czego jest zdolny Jabłoński.

- I dlatego wynajęła mnie... Koniec tematu!

- Właśnie nie koniec! Aldona zebrała materiał...

- Ty jesteś nie do zdarcia!

- Zebrała materiał, który razem z tym, co ma policja, już niedługo, taką mam nadzieję, pozwoli prokuraturze postawić Jabłońskiemu zarzuty. Zeznanie Pauliny jest na wagę złota!

- Prokurator poradzi sobie bez jej zeznań! - uzna Budzyński.

- Oby...Nie chcę cię martwić stary, ale od tego też zależy bezpieczeństwo twojej klientki...

Jabłoński zacznie grozić Paulinie w 1918 odcinku "M jak miłość"

Chociaż Andrzej zapewni Paulinie ochronę i w 1918 odcinku "M jak miłość" ukryje ją w kawalerce na mieście, to Jabłoński od razu zadzwoni do żony z pogróżkami.

- Wszystko będzie dobrze. Nie martw się... Do zobaczenia niedługo - ta groźba Igora sparaliżuje Paulinę.

M jak miłość. Powrót Pauliny. Żona Krystiana Wieczorka po latach znów w serialu

22