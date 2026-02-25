M jak miłość, odcinek 1917: Tak przebiegnie spotkanie Magdy z byłą ukochaną Andrzeja! Sprowadzi Paulinę do ich mieszkania - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1917 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Na najnowszych zdjęciach z 1917 odcinka „M jak miłość”, które można zobaczyć w galerii, widać wizytę Pauliny w mieszkaniu Magdy i Andrzeja. Budzyńska wyraźnie przejmie się losem Lipskiej, która chce wyrwać się z małżeństwa z Igorem Jabłońskim (Marcin Piętowski). Można przypuszczać, że jej sytuacja jest bardzo poważna, skoro Jabłoński zachowywał się groźnie nawet wobec Kamila Gryca (Marcin Bosak), a jego konflikt z prawnikiem przybrał wyjątkowo niepokojący obrót.

Paulinę z Andrzejem łączy przeszłość

Paulina Lipska była nauczycielką rysunku córki Andrzeja, Ani (Gabriela Świerczyńska), gdy Budzyński był jeszcze mężem Marty Wojciechowskiej (Dominika Ostałowska). To właśnie wtedy między nimi narodziło się uczucie, które doprowadziło do zdrady. Andrzej zakochał się w Paulinie, a ich relacja miała znacznie głębszy wymiar niż tylko przelotna fascynacja. Po latach ta przeszłość wróci jak bumerang i położy się cieniem na jego małżeństwie z Magdą.

Magda porozmawia z Pauliną w 1917 odcinku "M jak miłość"

W 1917 odcinku „M jak miłość” Magda spróbuje podejść do spotkania z Pauliną spokojnie i bez uprzedzeń. Tym bardziej, że początkowo w ogóle nie będzie znała perypetii męża sprzed lat. Zamiast potraktować Paulinę jak bezpośrednią rywalkę, wysłucha jej historii i okaże empatię wobec dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się była ukochana Andrzeja. Lipska zwróci się do Budzyńskiego o pomoc przy rozwodzie z Jabłońskim, co dodatkowo zbliży ich do siebie i wzbudzi niepokój Magdy.

Czy takie zachowanie Budzyńskiej okaże się rozsądne? Czy zaproszenie byłej kochanki męża do własnego domu nie okaże się błędem, który zachwieje ich małżeństwem? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki „M jak miłość”.