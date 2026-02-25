Pamiętasz początek M jak miłość? Te sceny wciąż wzruszają

Co wydarzyło się w pierwszym odcinku „M jak miłość”?

Wszystko zaczęło się od wyjątkowego, rodzinnego zjazdu. Barbara i Lucjan, seniorzy rodu, świętowali swoją rocznicę, a wokół nich zgromadziły się ich ukochane dzieci. Ale czy w Grabinie było tak sielankowo, jak nam się wydaje? Poznaliśmy czwórkę dzieci - Maria cieszyła się stabilizacją w Gródku, ale Marta skrywała mroczną tajemnicę, która wkrótce miała wstrząsnąć posadami rodziny. Najmłodsi - Małgorzata i Marek - dopiero szukali swojej drogi, budząc w rodzicach uzasadniony lęk o przyszłość. Już wtedy czuć było, że to właśnie miłość, w swoich najróżniejszych odcieniach, będzie rozdawać karty w tej historii.

Kto grał w obsadzie na samym początku?

W premierowym epizodzie na ekranie pojawiły się twarze, bez których dziś trudno wyobrazić sobie polską telewizję. Dla wielu z tych aktorów rola w serialu okazała się biletem do wielkiej kariery. Oto lista gwiazd, które stworzyły tę legendę:

Witold Pyrkosz jako niezapomniany Lucjan Mostowiak,

Teresa Lipowska jako ostoja rodziny, Barbara Mostowiak,

Dominika Ostałowska w roli sędzi Marty Mostowiak,

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Mostowiak,

Joanna Koroniewska jako najmłodsza córka, Małgorzata Mostowiak,

Kacper Kuszewski jako Marek Mostowiak,

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński,

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński,

Cezary Morawski jako Krzysztof Zduński,

Franciszek Przybylski jako mały Łukasz Wojciechowski,

Robert Gonera jako Jacek Milecki,

Paweł Okraska jako Michał Łagoda,

Ewelina Serafin jako Kasia.

To właśnie oni sprawili, że miliony Polaków pokochały tę opowieść od pierwszego wejrzenia.

Gdzie można obejrzeć ten historyczny moment?

Tęsknicie za czasami, gdy nie było mediów społecznościowych, a seriale oglądało się wspólnie, całymi rodzinami? Dla sentymentalnych widzów mamy dobrą wiadomość. Archiwalne odcinki dostępne są w TVP VOD. To niezwykła podróż w czasie do świata sprzed ery internetu, gdzie Mostowiakowie byli nieodłącznym elementem wieczorów w wielu polskich domach. W sieci można też znaleźć wybrane, kultowe fragmenty udostępniane przez nadawcę.

Jaką drogę przeszli bohaterowie serialu?

Od skromnego, rodzinnego spotkania w Grabinie minęło już ponad 25 lat. To, co zaczęło się niewinnie, zamieniło się w prawdziwy telewizyjny fenomen, który wciąż budzi skrajne emocje. Pierwszy odcinek pozostaje jednak symbolem początku - magicznego momentu, w którym wszystko w życiu bohaterów było jeszcze możliwe, a losy rodziny dopiero miały się spleść w skomplikowany węzeł.