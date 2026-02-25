M jak miłość. Choroba Joanny zbliży ją do Artura. Mąż Marysi pomoże jej w najgorszych chwilach - WIDEO

Joanna zachoruje w kolejnych odcinkach "M jak miłość"

Jak informowaliśmy, lekarka Joanna zawróci w głowie Arturowi Rogowskiemu. Wspólna praca to jedynie początek większego wątku romansowania, intymnych spotkań i trudnych rozmów. Jedną z chwil, kiedy Rogowski naprawdę poczuje, że chce być przy pięknej koleżance, będzie jej choroba. W "Kulisach M jak miłość" ujawniono sceny gorszego samopoczucia Joanny, która nie będzie miała nikogo, kto mógłby z nią pobyć. Rogowski stanie na wysokości zadania i pomoże znajomej.

- Jest mi tak bezpiecznie dzięki tobie - powie Joanna, kiedy Artur przyłoży dłoń do jej czoła, by sprawdzić temperaturę. Lekarka wpuści męża Marysi do domu, wręcz zachwyci się jego opieką i troską. Artur niejednokrotnie pomagał bliskim w potrzebie, ale z Joanną będzie inaczej. Rogowski także poczuje chemię i więź z koleżanką, które ona bez problemu okaże, właściwie wprost dając do zrozumienia, że jest otwarta na dalszą znajomość.

Artur zatroszczy się o Joannę. To pierwsze kroki do romansu w "M jak miłość"

Na wizycie domowej Rogowskiego się nie skończy. Nawet w domu Mostowiaków w Grabinie będzie myślał o koleżance. Zadzwoni do Joanny upewnić się, czy wszystko w porządku.

- Lepiej już? - zapyta zatroskany mąż Marysi. - Chyba naprawdę masz ręce, które leczą - uzna kokieteryjnie Joanna.

To wstęp do dalszych wydarzeń w "M jak miłość", bo już wiadomo, że Joanna będzie bardzo spragniona męskiej uwagi i troski. Zobaczy w Arturze dobro i lojalność. To zacznie przyciągać kobietę do męża Marysi, a on wcale nie pozostanie obojętny.