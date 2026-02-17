M jak miłość, odcinek 1916: Koniec sielanki Doroty i Bartka. Odkryją straszny sekret i tak tego nie zostawiają

Małgorzata Pala
2026-02-17 13:00

W 1916 odcinku „M jak miłość” spokojne i szczęśliwe życie Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) zostanie wystawione na ciężką próbę. Lisieccy wreszcie odnaleźli swoje miejsce na ziemi, spełnili marzenie o domu w Grabinie i zaczęli układać sobie codzienność po wielu dramatycznych przejściach. Teraz jednak odkryją przerażający sekret, który nie pozwoli im pozostać obojętnymi. To właśnie wtedy podejmą decyzję, która na zawsze odmieni ich życie.

"M jak miłość" odcinek 1916 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ostatnio u Doroty i Bartka w „M jak miłość” wreszcie zapanował spokój. Po wygranej chorobie nowotworowej Kaweckiej i sprzedaży willi oraz burzliwych wydarzeniach Lisieccy zaczęli wszystko od nowa. Bartek zdecydował się nawet na zakup siedliska od Budzyńskich, by spełnić marzenie żony o życiu bliżej natury, pozostając w Grabinie. Dorota i Bartek są zakochani, zdrowi i szczęśliwi, jedyne, czego im brakowało do pełni szczęścia, to dziecko.

Przełom w życiu Doroty i Bartka w 1916 odcinku "M jak miłość"

Choć marzenie o powiększeniu rodziny długo nie mogło się spełnić, Lisieccy nie stracili nadziei, że kiedyś ich dom wypełni dziecięcy śmiech. W 1916 odcinku „M jak miłość” Dorota i Bartek dowiedzą się czegoś, co wstrząśnie nimi do głębi. Tym samym temat adopcji dziecka powróci ze zdwojoną siłą.

Chodzi o Franka (Jarosław Śmigielski), nastolatka, którego poznali wcześniej w klinice Chodakowskich. Los go nie oszczędzał, co szczególnie poruszyło Dorotę. Już w 1916 odcinku "M jak miłość" okaże się, że w ośrodku, do którego ostatnio trafił chłopak, był prześladowany przez rówieśników, co pogłębiło jego traumę i poczucie osamotnienia. Lisieccy nie będą w stanie przejść obok tego obojętnie. Widząc, jak bardzo chłopiec potrzebuje wsparcia, zdecydują się na radykalny krok.

Lisieccy zawalczą o życie i zdrowie Franka w 1916 odcinku "M jak miłość". To koniec sielanki 

Franek trafił do kliniki Chodakowskich po poważnym urazie nogi. Chłopak miał za sobą dramatyczną przeszłość, ponieważ był ofiarą przemocy ze strony ojczyma i nie mógł liczyć na stabilne wsparcie dorosłych. W szpitalu zajął się nim Olek (Maurycy Popiel), a Aneta (Ilona Janyst) wielokrotnie dodawała mu otuchy. To właśnie wtedy Dorota nawiązała z nim wyjątkową więź i bardzo przejęła się jego losem.

Początkowo wydawało się, że Lisieccy będą chcieli go adoptować, ale temat adopcji ucichł, a chłopiec trafił do ośrodka. Teraz jednak sytuacja może się diametralnie zmienić. To zapowiada koniec sielanki Doroty i Bartka w Grabinie. Walka o dobro nastolatka wymaga odwagi i zaangażowania oraz wiąże się z dużym stresem i nerwami. To ich jednak nie zrazi, bo w 1916 odcinku „M jak miłość” Dorota i Bartek postanowią przyjąć Franka pod swój dach jako rodzinę zastępczą. Dla nich będzie to ogromny krok i wyzwanie, ale też spełnienie marzeń o rodzinie. Przed Dorotą i Bartkiem pojawią się nowe wyzwania i trudne rozmowy, ale też szansa, by naprawdę zmienić czyjeś życie.

