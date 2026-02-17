M jak miłość, odcinek 1916: Koniec sielanki Doroty i Bartka. Odkryją straszny sekret i tak tego nie zostawiają

"M jak miłość" odcinek 1916 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ostatnio u Doroty i Bartka w „M jak miłość” wreszcie zapanował spokój. Po wygranej chorobie nowotworowej Kaweckiej i sprzedaży willi oraz burzliwych wydarzeniach Lisieccy zaczęli wszystko od nowa. Bartek zdecydował się nawet na zakup siedliska od Budzyńskich, by spełnić marzenie żony o życiu bliżej natury, pozostając w Grabinie. Dorota i Bartek są zakochani, zdrowi i szczęśliwi, jedyne, czego im brakowało do pełni szczęścia, to dziecko.

Przełom w życiu Doroty i Bartka w 1916 odcinku "M jak miłość"

Choć marzenie o powiększeniu rodziny długo nie mogło się spełnić, Lisieccy nie stracili nadziei, że kiedyś ich dom wypełni dziecięcy śmiech. W 1916 odcinku „M jak miłość” Dorota i Bartek dowiedzą się czegoś, co wstrząśnie nimi do głębi. Tym samym temat adopcji dziecka powróci ze zdwojoną siłą.

Chodzi o Franka (Jarosław Śmigielski), nastolatka, którego poznali wcześniej w klinice Chodakowskich. Los go nie oszczędzał, co szczególnie poruszyło Dorotę. Już w 1916 odcinku "M jak miłość" okaże się, że w ośrodku, do którego ostatnio trafił chłopak, był prześladowany przez rówieśników, co pogłębiło jego traumę i poczucie osamotnienia. Lisieccy nie będą w stanie przejść obok tego obojętnie. Widząc, jak bardzo chłopiec potrzebuje wsparcia, zdecydują się na radykalny krok.

Lisieccy zawalczą o życie i zdrowie Franka w 1916 odcinku "M jak miłość". To koniec sielanki

Franek trafił do kliniki Chodakowskich po poważnym urazie nogi. Chłopak miał za sobą dramatyczną przeszłość, ponieważ był ofiarą przemocy ze strony ojczyma i nie mógł liczyć na stabilne wsparcie dorosłych. W szpitalu zajął się nim Olek (Maurycy Popiel), a Aneta (Ilona Janyst) wielokrotnie dodawała mu otuchy. To właśnie wtedy Dorota nawiązała z nim wyjątkową więź i bardzo przejęła się jego losem.

Początkowo wydawało się, że Lisieccy będą chcieli go adoptować, ale temat adopcji ucichł, a chłopiec trafił do ośrodka. Teraz jednak sytuacja może się diametralnie zmienić. To zapowiada koniec sielanki Doroty i Bartka w Grabinie. Walka o dobro nastolatka wymaga odwagi i zaangażowania oraz wiąże się z dużym stresem i nerwami. To ich jednak nie zrazi, bo w 1916 odcinku „M jak miłość” Dorota i Bartek postanowią przyjąć Franka pod swój dach jako rodzinę zastępczą. Dla nich będzie to ogromny krok i wyzwanie, ale też spełnienie marzeń o rodzinie. Przed Dorotą i Bartkiem pojawią się nowe wyzwania i trudne rozmowy, ale też szansa, by naprawdę zmienić czyjeś życie.