M jak miłość, odcinek 1911: Michał zniszczy ślub Eweliny! W ostatniej chwili się oświadczy i to on zostanie jej mężem - ZDJĘCIA

Prawdziwa historia Tomasza Rożniatowskiego w "M jak miłość"

Wątek Michała Winiara w "M jak miłość" opiera się na dramatycznych przeżyciach Tomasza Rożniatowskiego. Były żołnierz, weteran misji w Afganistanie, który dołączył do obsady serialu jako przyrodni brat Janka Winiara, przyjaciela Mateusza Mostowiaka, początkowo był zaangażowany jako konsultant wojskowy. Ale produkcja "M jak miłość" uznała, że świetnie nadaje się do roli Michała Winiara. Ta postać jest inspirowana prawdziwą historią Rożniatowskiego, który w 2011 roku w wyniku wybuchu miny-pułapki stracił ramię.

"M jak miłość" odcinek 1911 - poniedziałek, 23.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnich odcinkach "M jak miłość" wyszło na jaw, że po tragedii w Afganistanie Michał zostawił swoją dziewczynę Ewelinę, złamał jej serce, czego nie może sobie darować. Kiedy Janek z pomocą przyjaciół odnalazł Ewelinę, stało się jasne, że ukochana Winiara nadal go kocha, ale związała się już z innym.

A kiedy w 1911 odcinku "M jak miłość" nadejdzie ślub Eweliny, stanie ona przed trudnym wyborem, że posłuchać serca, czy rozumu i brnąć dalej w związek bez miłości. Już teraz w "Kulisach serialu M jak miłość" widzowie mogą zobaczyć, jak Michał będzie walczył o Ewelinę, jak zniszczy jej ślub, by wreszcie ją odzyskać!

- Historia Eweliny i Michała z jej perspektywy wygląda tak, że Michał ją po prostu zostawił, że o niej zapomniał, że się poddał... Ewelina czuje się zaskoczona, zagubiona. Stara się budować inny związek. Zupełnie niespodziewanie wrócił Michał i rozwala jej to świat na milion kawałków. Jest na niego bardzo zła, ale jednocześnie cały czas bardzo go kocha... Czy Ewelina jest gotowa na konfrontację? Myślę, że jednocześnie tak i nie... Kiedy Ewelina w białej sukni widzi Michała, kogoś kogo kochała najbardziej na świecie, myśli sobie, że to mogli być oni. Co tutaj teraz zrobić, bo ta biała suknia miała być dla kogoś innego? Ewelina to osoba, która bardzo słucha swojego serca. Mimo tego że oszukuje się, że słucha rozumu. Czy jest gotowa zaryzykować? - powiedziała Anna Jarosik w "Kulisach serialu M jak miłość". - Co może Michał czuć, jak jego pierwsza, największa miłość wychodzi za mąż? Michał jest uparty i ma charakter taki twardy. Wierzy zawsze do końca i tutaj się nie podda. Postawi wszystko na jedną kartę - dodał Tomasz Rożniatowski.

To ona w 1911 odcinku "M jak miłość" popchnie Michała do walki o Ewelinę

Jak dojdzie do tego, że w 1911 odcinku "M jak miłość" Michał zjawi się na ślubie Eweliny przed Urzędem Stanu Cywilnego? Od samego rana będzie chodził jak struty, cały czas myśląc o ukochanej. Aż do chwili, gdy Matylda (Klementyna Lamort) postanowi Winiara „zmotywować” do walki o Ewelinę we własnym, niepowtarzalnym stylu.

- Nie wstyd ci trochę? Przed Jankiem? Boisz się porozmawiać z dziewczyną? Ja wiem, że to może być trudne, żeby przyznać się do błędu... Ale jesteś super hero. Ogarnij się… I weź sprawy w swoje ręce! Inaczej będziesz cholernie żałował!

Nie będzie ślubu Eweliny w 1911 odcinku "M jak miłość"

Po rozmowie z Matyldą w 1911 odcinku "M jak miłość" Michał wskoczy do auta i popędzi do urzędu! Gotów nie tylko powstrzymać ukochaną przed ślubem, ale również poprosić Ewelinę o rękę.

- Miałaś rację… Cholerny ze mnie tchórz, przepraszam. Za wszystko chciałem cię przeprosić - wyzna Michał. - I co mam ci teraz powiedzieć? - Że przeprosiny przyjęte? - Ok przyjęte. Ale co dalej? - Nie wychodź za tego faceta, proszę. Wyjdź za mnie! - Zwariowałeś... - Nigdy nie mówiłem bardziej poważnie… Ewelina, byłem idiotą, skończonym durniem, tchórzem… Zraniłem cię, okłamałem, wiem, że nie mam prawa ci tego mówić, ale… kocham cię! Nigdy nie przestałem… Chodź ze mną, proszę… Jeszcze nie jest za późno...

Ewelina przyjmie oświadczyny Michała w 1911 odcinku "M jak miłość"

W finale 1911 odcinka "M jak miłość" Ewelina ucieknie z własnego ślubu z Michałem i to właśnie jego wybierze na swojego męża. Przyjmie oświadczyny Winiara. Zakochani zaręczą się i zaczną planować własny ślub!