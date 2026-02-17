M jak miłość, odcinek 1910: Tomek przyłapie Majkę i Mateusza! Zapyta wprost, co Mostowiak robi z jego dziewczyną - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1910 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1910 odcinku „M jak miłość” Majka otworzy się przed Mateuszem i opowie mu o trudnym dzieciństwie oraz samotnej, chorej matce. Wszystko dlatego, że wcześniej dowie się o przeszłości Mostowiaka. Mateusz spotka w Grabinie Lilkę (Monika Mielnicka), której da ostro do zrozumienia, że nie chce z nią kontaktu. Kiedy Majka natknie się na grząski grunt nieudanych i skomplikowanych relacji, przyszły żołnierz wypali o żonie. Opowie studentce swoją historię, a ona odwdzięczy się tym samym.

Zbliżenie Mateusza i Majki w 1910 odcinku "M jak miłość"

– (...) Mój tata zostawił moją mamę dla jakiejś młodszej laski. Moja mama była cały czas chora i wychowywała mnie sama i dlatego… – zwierzy się dziewczyna w szczerej rozmowie, która zbliży ją do Mostowiaka.

– Poszłaś do wojska, żeby ją odciążyć – zgadnie Mostowiak.

– Wiesz jak jest… – odpowie Majka.

Wtedy Mateusz powie jej także o rozmowie z Kingą (Katarzyna Cichopek) i zaproponuje pracę w bistro, co tylko zacieśni ich więź. Atmosfera między nimi stanie się wyjątkowo intymna, co nie umknie uwadze Tomasza.

Tomasz przerwie rozmowę Mateusza i Majki

Właśnie w tym momencie w 1910 odcinku „M jak miłość” Kubicki wkroczy i przyłapie ich na szczerej rozmowie. Z ironicznym uśmiechem zapyta Mateusza, czy przypadkiem nie podrywa jego dziewczyny. Zaskoczony Mostowiak taktownie przemilczy swoje uczucia i nie przyzna się, że Majka od dawna mu się podoba. Tomasz, niby żartobliwie, zabierze dziewczynę i zakończy rozmowę, zostawiając Mateusza z poczuciem porażki.

Czy Kubicki zacznie być zazdrosny? A może Majka zacznie dostrzegać, kto naprawdę jest po jej stronie? Majka jeszcze nie przejrzała na oczy. Nie widzi jak Tomek ją oszukuje i manipuluje faktami. Mateuszowi dość trudno jest na to patrzeć, ale z drugiej strony nie może nic zrobić.