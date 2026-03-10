M jak miłość, odcinek 1916: Franek odtrąci Dorotę! Zabierze pobitego chłopca ze szpitala i razem z Bartkiem zostaną jego rodzicami - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1916 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kiedy kilka miesięcy temu w "M jak miłość" w życiu Doroty i Bartka pojawił się nastoletni Franek, pacjent Anety (Ilona Janyst), który był ofiarą przemocy, okrutnego ojczyma, stało się jasne, że to nie przypadek. W tym czasie Lisieccy zaczęli starania o adopcję dziecka, dostali się kurs dla rodziców adopcyjnych. Lecz bliska więź, która połączyła Dorotę i Franka sprawiła, że już tylko jedno dziecko zaprząta jej myśli. Niestety sytuacja Franka nieoczekiwanie się pogorszy.

Nie przegap: M jak miłość. Rogowski odtrąci Marysię dla Joanny. Różnica wieku nie będzie przeszkodą. Straci rozum na stare lata - WIDEO

Franek okradnie Anetę w 1916 odcinku "M jak miłość"

W 1916 odcinku "M jak miłość" Aneta i Dorota nie przestaną się martwić o Franka, coraz bardziej zaniepokojone jego zachowaniem, tym jak się zmienił podczas pobytu w ośrodku wychowawczym i jak teraz je od siebie odpycha. Jakby był zupełnie innym chłopcem. Gdy Chodakowska spróbuje zmusić chłopaka do współpracy groźbami, ten na nowo się zbuntuje.

- Posłuchaj młody, odmawiasz zabiegów, rehabilitacji. Nie mamy innego wyjścia. Musimy poważnie rozważyć wypisanie cię z kliniki… Będziesz musiał wrócić do ośrodka wychowawczego.

- Nigdy tam nie wrócę…

- Dlaczego?

- Bo tam jest do dupy. Nie wrócę tam! - odpowie Franek, a później okradnie Anetę! Zabierze jej z portfela ponad 500 złotych.

M jak miłość ZWIASTUN. Franek odrzuci pomoc Doroty. Majka zostawi niewiernego Tomka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dorota w 1916 odcinku "M jak miłość" odkryje przerażającą prawdę o tym, co spotkało Franka

Z pomocą Bartka Dorota odkryje w 1916 odcinku "M jak miłość", że Franek padł w ośrodku ofiarą przemocy ze strony starszych kolegów. Będzie wstrząśnięta tym, co przekaże jej opiekunka z placówki dla dzieci skrzywdzonych przez los.

- Grupa starszych chłopaków wybrała go sobie na ofiarę. Zanim to do nas doszło, on się w ogóle nie poskarżył, to jest naprawdę twarda sztuka, to inne dzieci nas zaalarmowały - wyjaśni Lisieckim wychowawczyni.

- Ale przepraszam, co będzie jak Franek wróci z kliniki?

- Zrobimy wszystko, żeby było dobrze, ale dla Franka byłoby najlepiej, gdyby trafił do rodziny zastępczej... Tylko że takich rodzin jest bardzo mało. A kolejka oczekujących dzieciaków jest bardzo długa....

- Czyli grozi mu... To znaczy, Franek wróci z powrotem do ośrodka. W to samo środowisko... - zauważy Bartek.

Bartek zgodzi się, żeby Dorota pomogła Frankowi w 1916 odcinku "M jak miłość"

Dość szybko w 1916 odcinku "M jak miłość" Bartek zauważy, że Dorota chce jeszcze bardziej zaangażować się w pomoc Frankowi, że nie może dopuścić do tego, by dalej cierpiał. Nie tylko przez bezdusznych "kolegów", ale też dorosłych, którym nie potrafi zaufać, bo tyle razy go zawiedli.

- Na wszystko się zgadzam... - wyzna żonie Lisiecki.

- Bartek, ale o czym ty mówisz?

- O Franku, ja też chcę pomóc temu chłopcu...

Dorota w 1916 odcinku "M jak miłość" powie Frankowi, że zabierze go do siebie

W finale 1916 odcinka "M jak miłość" Dorota wróci do kliniki, gotowa na wszystko, by Franek zrozumiał, że nie chce być już tylko jego przyjaciółką, na której pomoc mógł liczyć w każdej sytuacji, ale kimś więcej. Zastępczą matką.

- Mimo że ty pewnie tak nie uważasz, to ja sądzę w swoim czasie jednak trochę się zaprzyjaźniliśmy. A przyjaciele dbają o siebie i sobie pomagają. Dlatego po wyjściu ze szpitala nie wrócisz już do ośrodka opiekuńczego, tylko pojedziesz prosto do rodziny zastępczej... Moi adwokaci już się tym zajmują. Wiesz,kaska się czasem przydaje...

- No i pewnie znowu trafię na jakichś zwyroli!

- No może nie będzie tak źle… Bo jeśli tylko się zgodzisz, to trafisz do nas - wyzna Dorota, w której oczach pojawią się łzy.

- Ale dlaczego? - Franek nie uwierzy w to, co usłyszy.

- Bo mi na tobie zależy... Bo nam, mnie i Bartkowi, na tobie zależy… Franek, przemyśl to. Masz mój numer telefonu, jak będziesz chciał pogadać to zadzwoń, dobrze?