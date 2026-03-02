M jak miłość, odcinek 1914: Adam Karski postawi się Natalce! Nie pozwoli, żeby dłużej go tak traktowała - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1914 - wtorek, 3.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Romans Natalki i Adama Karskiego w 1914 odcinku "M jak miłość" wciąż pozostanie tajemnicą na komisariacie policji w Lipnicy, ale przed Hanią nic nie da się ukryć. Bystra 11-latka doskonale orientuje się w sercowych sprawach matki. Kibicuje związkowi Natalii i Adama, bacznie przygląda się, jak on się rozwija. Co innego inni policjanci z posterunku, a nawet dociekliwi sąsiedzi Natalki, którzy mieszkają na tym samym podwórku w drewnianym domku obok leśniczówki. Chodzi oczywiście o Kisielową (Małgorzata Rożniatowska) i Roberta Żaka (Krzysztof Tyniec)...

Natalka wypędzi Adama Karskiego z łóżka w 1914 odcinku "M jak miłość"

Po upojnej nocy w łóżku Natalki w 1914 odcinku "M jak miłość" Adama czeka brutalne zderzenie z rzeczywistością. Kochanka otworzy mu okno, żeby uciekał zanim Hania się obudzi. Rozbudzony Karski od razu zgłosi sprzeciw! Przecież Hania nie ma nic przeciwko temu, by był z Natalią, więc nie musi go wypędzać z łóżka w taki sposób.

- Żartujesz? Przecież Hania wie, że jesteśmy razem... Proszę cię... - Ale nie wie, że zostajesz na noc. A ja teraz nie chcę robić zamieszania - zacznie kręcić Natalka. - Komendant policji ma się wymykać przez okno od swojej kobiety?! - Karski od razu zgłosi sprzeciw. - Wstawaj... - W życiu się na to nie zgodzę! - Adam postawi się Natalce, ale ostatecznie będzie musiał uciekać z jej sypialni.

Wpadka Karskiego przed Żakiem w 1914 odcinku "M jak miłość"

Pech dopadnie jednak Karskiego, który w 1914 odcinku "M jak miłość" wyskakując z okna leśniczówki wpadnie na Roberta Żaka! Z tej wpadki przez mężem Kisielowej nie zdoła się już wykręcić.

- Co się tutaj dzieje? Muszę powiedzieć, że mi się to nie podoba... To policja tak postępuje? Dobra, dobra, tylko winny się tłumaczy... No cóż, niestety, ale będę musiał powiedzieć o tym mojej żonie... - Żak nie da Adamowi dojść do słowa.

Tak Adam przekona do siebie sąsiadów Natalki w 1914 odcinku "M jak miłość"

W finale 1914 odcinka "M jak miłość" Adam znajdzie sposób, jak zatrzeć złe wrażenie na Kisielowej i Żaku, których zaprosi na grilla. Przekona do siebie sąsiadów Natalki, a do tego powie im, że bardzo poważnie się zakochał, więc to, co ich łączy to nie tylko przelotny romans, lecz związek na stałe! A potem namówi Natalię, żeby pozwoliła mu przeprowadzić się do leśniczówki...