M jak miłość, odcinek 1913: Aneta przed porodem Kasi wyciągnie z niej prawdę o szantażu? Będzie jej chodziło o pieniądze! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1913 - poniedziałek, 2.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Poród Kasi nie nastąpi w 1913 odcinku "M jak miłość", ale będzie bliżej niż to wyliczył sobie Mariusz. Oszukała go, w którym miesiącu ciąży jest jak tylko ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Teraz Sanocki będzie myślał, że to dopiero 8. miesiąc, a tak naprawdę Kasia zacznie odliczanie do porodu.

Zadłużona Kasia w 1913 odcinku "M jak miłość" nie zrezygnuje z pracy przed porodem

Ciężarna lekarka nie zrezygnuje jednak z pracy w klinice ortopedii. W 1913 odcinku "M jak miłość" nie będzie mogła sobie pozwolić na to, żeby wcześniej zacząć urlop macierzyński. Zakłamana lekarka tonie bowiem w długach. Zadłużyła się nie tylko u Anety, lecz także u doktora Wilczeńskiego i teraz będzie musiała ich spłacić, zanim Mariusz odkryje jej kłamstwa. Każdego dnia Kasia będzie walczyła o przetrwanie, żeby szantażystka Anka Sokołowska (Katarzyna Russ) jej nie wydała! Kupiła jej milczenie, bojąc się, że laborantka wyjawi, jak sfałszowała wynik testu na ojcostwo.

Aneta w 1913 odcinku "M jak miłość" zapyta Kasię po jej aż tyle pieniędzy

Czujna Aneta w 1913 odcinku "M jak miłość" zauważy, że Kasia przed porodem za bardzo się przemęcza dyżurami w klinice. Zacznie się coraz bardziej martwić o przyjaciółkę, która póki co przyznała się jej do tego, że podjęła złą życiową decyzję, za którą musi teraz płacić wysoką cenę. Jednak słowem nie wspomniała o tym, że jest ofiarą szantażu i chodzi o prawdziwego ojca jej dziecka!

- Co się dzieje? Przecież ty niedługo rodzisz, a cały czas bierzesz dodatkowe dyżury! Na co ci ta kasa? - Aneta, która zacznie się o Kasię naprawdę bać.

Czy Kasia w 1913 odcinku "M jak miłość" przyzna się Anecie do szantażu?

W 1913 odcinku "M jak miłość" do porodu Kasi nie zostanie ponad miesiąc, ale zaledwie parę dni. Mimo swojego stanu ciężarna lekarka wciąż będzie pracować ponad siły. Narażając tym samym życie i zdrowie dziecka! Dla tonącej w długach Kasi to jednak będzie mało istotne. Najważniejsze, by oddała to, co pożyczyła od Anety i innego lekarza, a Mariusz nie poznał prawdy, że Jakub jest ojcem dziecka.

Co prawda Aneta nie przestanie drążyć tematu pieniędzy, na których Kasi tak zależy, ale w 1913 odcinku "M jak miłość" nie wyciągnie z niej prawdy, że zadłużyła się, żeby Anka nie doniosła Jakubowi, że to jego dziecko urodzi!

- Gdyby Kasia powiedziała, gdyby zaufała Anecie, to na pewno byłoby jej lżej. Aneta po prostu się o nią martwi. Kasia jest w ciąży. Raz że te pieniądze, dwa, że wielkie życiowe rewolucje i decyzje, których być może Kasia nawet żałuje... - wyjaśniła Ilona Janyst w "Kulisach serialu M jak miłość".

Mariusz w 1913 odcinku "M jak miłość" odkryje, w którym miesiącu ciąży naprawdę jest Kasia?

Jedno jest pewne, w 1913 odcinku "M jak miłość" Mariusz nie dowie się, że to z nie z nim Kasia jest w ciąży, nie połączy faktów i nie zorientuje się, w którym naprawdę miesiącu jest ukochana.

