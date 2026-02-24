M jak miłość, odcinek 1912: Trudna rozmowa Magdy z Marysią po zaginięciu Pawła. Będzie chciała wiedzieć jedno - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Magda w 1912 odcinku "M jak miłość" będzie miała jeden cel - odnaleźć Pawła, a przynajmniej zlokalizować Zduńskiego. To właśnie Budzyńska wpadnie na to, że przyjaciel mógł ukryć się w domu w Kampinosie i tam przeżywać żałobę. Namówi Andrzeja, by pojechali sprawdzić miejscówkę, gdzie mógłby przebywać mężczyzna.

Magda nie spotka się z Pawłem w 1912 odcinku "M jak miłość"

Do spotkania Magdy i Pawła niestety nie dojdzie. Budzyńska z Andrzejem przeszukają teren w Kampinosie, ale nikogo nie zauważą, więc odjadą. Przegapią moment, w którym męska ręka zaciąga zasłonkę, co może jasno wskazywać na to, że przeczycie Magdy będzie słuszne. Zmartwiona Budzyńska nieprzestanie myśleć o przyjacielu, a z całych nerwów i strachu skontaktuje się z Marysią.

Poważna rozmowa Marysi z Magdą w 1912 odcinku "M jak miłość"

Dla Magdy najważniejszą kwestią będzie to, czy Paweł jest bezpieczny i czy nie wrócił do nałogu. Jedyną osobą, której Zduński cokolwiek zdradzi będzie Rogowska.

- Dzwonię, żeby spytać co z Pawłem, czy coś wiesz, czy on się do ciebie odzywał? Nie wiem, dzwonił, pisał. Ze mną w ogóle nie ma kontaktu, więc chciałam się tylko upewnić, że wszystko jest ok... - powie poruszona Magda. - No wiesz, czasami wysyła SMS-y, pyta na Antka. On na szczęście nic nie rozumie... To wszystko nie jest takie proste... - przekaże Marysia. - Jasne, rozumiem... A czy on...? - Magda nie będzie wiedziała, jak zadać trudne pytanie. - Nie, nie, absolutnie nie wrócił do picia... Jeśli chciałaś o to zapytać? Mam nadzieję oczywiście... - uzna Marysia.

W ten sposób Magda dowie się, że Paweł żyje, jest bezpieczny i prawdopodobnie dochodzi do siebie. Zdradzamy, że bliscy Zduńskiego nie poddadzą się w walce o odnalezienie i wsparcie wdowca.