M jak miłość, odcinek 1912: Nowa kobieta w życiu Budzyńskiego. Będzie miał romans z klientką Anną?

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1912 odcinku „M jak miłość” pojawi się Anna Sadowska, kobieta stanowcza, pełna pewności siebie i determinacji. To klientka Andrzeja, która mocno zainteresuje się prawnikiem.

Nowa kobieta w życiu Andrzeja

Andrzej wygra dla Anny sprawę w sądzie. Kobieta nie odpuści i od razu zaproponuje Budzyńskiemu kolejne spotkania, również poza biurem... To od razu da wrażenie, że kobieta zainteresowała się prawnikiem na poważnie i wcale nie chodzi jej tylko o profesjonalizm prawnika.

Andrzej będzie miał romans z Anną?

Przypomnijmy, że Andrzej nie jest święty. Całkiem niedawno rozgrywał się dramat w związku ze zdradą Budzyńskiego. Do szokującej nocy we dwoje doszło z Julią podczas służbowego wyjazdu do Wrocławia. Andrzej przespał się z prawniczką, a potem powstała afera wokół ciąży kobiety. Prawnik próbował ukryć prawdę, ale to było niemożliwe. Od początku chciał pozostać wierny Magdzie i odbudować ich związek. Na szczęście w końcu do tego doszło, a sytuacja z prawniczką się unormowała.

Obecność Anny Sadowskiej w życiu Andrzeja pokaże, że przeszłość wciąż może wpływać na teraźniejszość. Mimo wcześniejszych obietnic i wierności wobec Magdy, nadchodzące wydarzenia w pracy stworzą sytuację pełną pokusy i napięcia. Widzowie będą śledzić, czy Budzyński pozostanie wierny, czy pozwoli nowej klientce wkroczyć w jego życie prywatne, a relacja z Magdą znajdzie się na kolejnej próbie.