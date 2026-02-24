M jak miłość, odcinek 1912: Magda dowie się, jak teraz wygląda życie Nadii po powrocie do Ukrainy. Nie straci kontaktu z córką Dimy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2
Magda bardzo przeżyła wiadomość o tym, że Julia z Dimą i Nadią wyjeżdżają z Polski. Była kochanka Andrzeja (Krystian Wieczorek), która niegdyś niszczyła mu życie, ostatecznie znalazła miłość i zrozumienie u Dimy. Córka Ukraińca także polubiła Malicką i pogodziła się z tym, że nie będzie w nieskończoność mieszkać z Magdą.
Rozmowa Magdy z Nadią w 1912 odcinku "M jak miłość"
Magda nie straci kontaktu z Nadią. W 1912 odcinku "M jak miłość" dowie się, co słychać u dziewczynki. Porozmawiają na kamerce, przez co Budzyńska dowie się, czy wszystko w porządku.
- (...) Londyn to jest w ogóle wyjątkowe miasto. Jak kiedyś tam pojedziemy to zabiorę cię do takiej małej knajpki i zjemy popisowe danie Brytyjczyków i w ogóle Anglików, fish and chips. Co zresztą jest niedaleko mieszkania Maćka. Poczekaj, zobacz co ci kupiłam - opowie Magda Nadii.
- Ale fajne. Prześlesz mi? Albo nie, niedługo się zobaczymy - powie dziewczynka.
- Tak, będzie na ciebie czekał - przytaknie Magda. - Kupiłam ci jeszcze bidon z misiem i takiego misia dla maluszka. To będzie od nas.
- Nie. Będzie od nas, ode mnie, od ciebie, od Maćka i od wujka - poprawi ją Nadia.
- Dobrze, też będzie na was czekał.
Rozmowa w 1912 odcinku "M jak miłość" udowodni, że mimo wyjazdu Magda nie straci kontaktu z Nadią. Będzie dbała o to, by wiedzieć co u dziewczynki.