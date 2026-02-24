M jak miłość, odcinek 1912: Magda dowie się, jak teraz wygląda życie Nadii po powrocie do Ukrainy. Nie straci kontaktu z córką Dimy - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-02-24 20:29

W 1912 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, co dalej z Nadią (Mira Fareniuk), która wyjechała z Dimą (Michał Pszeniczny) i Julią (Marta Chodorowska) do Ukrainy. Magda (Anna Mucha) porozmawia z dziewczynką i dowie się, co dalej. Budzyńska ewidentnie spróbuje utrzymać kontakt z dzieckiem, które tak pokochała. Mało tego, pokaże jej prezent dla małego braciszka, który wkrótce pojawi się na świecie. Nadia zdradzi Magdzie, jak naprawdę wygląda jej życie z dala od Warszawy?

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Magda bardzo przeżyła wiadomość o tym, że Julia z Dimą i Nadią wyjeżdżają z Polski. Była kochanka Andrzeja (Krystian Wieczorek), która niegdyś niszczyła mu życie, ostatecznie znalazła miłość i zrozumienie u Dimy. Córka Ukraińca także polubiła Malicką i pogodziła się z tym, że nie będzie w nieskończoność mieszkać z Magdą.

Rozmowa Magdy z Nadią w 1912 odcinku "M jak miłość"

Magda nie straci kontaktu z Nadią. W 1912 odcinku "M jak miłość" dowie się, co słychać u dziewczynki. Porozmawiają na kamerce, przez co Budzyńska dowie się, czy wszystko w porządku.

- (...) Londyn to jest w ogóle wyjątkowe miasto. Jak kiedyś tam pojedziemy to zabiorę cię do takiej małej knajpki i zjemy popisowe danie Brytyjczyków i w ogóle Anglików, fish and chips. Co zresztą jest niedaleko mieszkania Maćka. Poczekaj, zobacz co ci kupiłam - opowie Magda Nadii.

- Ale fajne. Prześlesz mi? Albo nie, niedługo się zobaczymy - powie dziewczynka. 

- Tak, będzie na ciebie czekał - przytaknie Magda. - Kupiłam ci jeszcze bidon z misiem i takiego misia dla maluszka. To będzie od nas.

- Nie. Będzie od nas, ode mnie, od ciebie, od Maćka i od wujka - poprawi ją Nadia.

- Dobrze, też będzie na was czekał.

Magda nie straci kontaktu z Nadią

Rozmowa w 1912 odcinku "M jak miłość" udowodni, że mimo wyjazdu Magda nie straci kontaktu z Nadią. Będzie dbała o to, by wiedzieć co u dziewczynki. 

