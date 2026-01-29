M jak miłość, odcinek 1912: Budzyńscy odnajdą zaginionego Pawła po śmierci Franki! Tylko Magda z Andrzejem ustalą, gdzie przebywa 

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Gdy Paweł po śmierci Franki załamie się i zniknie bez słowa, większość bliskich będzie bezradnie rozkładać ręce. Jedyną osobą, która od początku nie uwierzy w wersję o „ucieczce”, okaże się Magda. W 1912 odcinku "M jak miłość" to właśnie Budzyńska weźmie sprawy w swoje ręce i zacznie działać.

Magda w 1912 odcinku "M jak miłość" spróbuje odnaleźć Pawła

Magda od pierwszych dni po zniknięciu Pawła będzie przekonana, że Zduński nie poradził sobie z emocjami po śmierci żony. Doskonale zna jego charakter, gwałtowność i skłonność do zamykania się w sobie. Już wcześniej przecież przewidzi, że pozorny spokój Pawła po odejściu Franki to tylko cisza przed burzą. Dlatego w 1912 odcinku „M jak miłość” Budzyńska nie uzna jego zniknięcia za zwykły wyjazd czy potrzebę samotności.

Magda coraz bardziej będzie martwić się o Pawła. Brak kontaktu, brak informacji i fakt, że Zduński zostawił Antosia (Mark Myronenko) pod opieką Marysi (Małgorzata Pieńkowska), tylko utwierdzą ją w przekonaniu, że sytuacja jest poważniejsza, niż wszyscy chcą przyznać. Właśnie dlatego w 1912 odcinku „M jak miłość” Magda zdecyduje się na zdecydowany krok.

Budzyńscy odnajdą Pawła w Kampinosie?

Swoimi podejrzeniami Magda podzieli się z Andrzejem. W 1912 odcinku „M jak miłość” Budzyński, choć początkowo zajęty pracą i nową, wyjątkowo natarczywą klientką Anną Sadowską, szybko zrozumie, że sprawa Pawła nie daje żonie spokoju. Widząc jej determinację i rosnący niepokój, postanowi ją wesprzeć.

To właśnie wspólne rozmowy Magdy i Andrzeja doprowadzą ich do przełomu. Budzyńscy dojdą do wniosku, że Paweł mógł ukryć się w Kampinosie, miejscu odludnym, dzikim i idealnym dla kogoś, kto chce zniknąć i przeżyć żałobę w samotności. W 1912 odcinku „M jak miłość” podejmą decyzję, by sprawdzić ten trop na własną rękę.

Co ważne, Budzyńscy będą jedynymi osobami, które nie zrezygnują z poszukiwań. Podczas gdy reszta rodziny skupi się na Antosiu i próbie ułożenia życia po tragedii, Magda i Andrzej ruszą w teren. Ich determinacja sprawi, że jako pierwsi zbliżą się do prawdy o losie Pawła.