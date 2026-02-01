M jak miłość, odcinek 1911: Mateusz uratuje życie temu chłopakowi. Za to dostanie honorowe odznaczenie w wojsku i nie tylko

„M jak miłość" odcinek 1911 - poniedziałek, 23.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1911 odcinku Mateusz wybierze się nad rzekę razem z Majką (Matylda Giegżno) i kilkoma znajomymi. To, co ma być spokojnym wypadem, nagle przerodzi się w dramatyczną sytuację. Grupa przyjaciół pozna Igora, chłopaka, który wpadnie w bardzo poważne kłopoty. Dzięki szybkiej reakcji wnuka Barbary (Teresa Lipowska), nie dojdzie do tragedii.

Dramat nad rzeką w 1911 odcinku "M jak miłość"

Igor zacznie tonąć, a Mateusz nie zawaha się ani chwili i rzuci na pomoc chłopakowi. Dzięki szybkiej reakcji Mostowiaka nastolatek zostanie uratowany, a dziewczyny będą świadkami heroicznego czynu. Nie da się ukryć, że bohaterskie zachowanie Mateusza nie przejdzie bez echa.

Przy okazji wydarzenia Mateusz pozna Bognę, siostrę Igora, a ich pierwsze spotkanie od razu wzbudzi sympatyczną więź. Cała akcja zakończy się oficjalnym wyróżnieniem dla Mostowiaka na uczelni, co będzie ogromnym powodem do dumy dla Barbary, która obserwuje jego rozwój i odpowiedzialność w życiu prywatnym i studenckim.

Bohaterski Mateusza

Czy siostra uratowanego chłopaka, Bogna, będzie osobą, która zagości w życiu Mateusza na dłużej? Przecież Majka nadal pozostanie w związku z niewiernym i kłamliwym Tomkiem (Chris Cugowski). Dziewczyna będzie wręcz zaślepiona ukochanym, a Mostowiak z przykrością dostrzeże, że nie może się w to wtrącać.

Czy po zdarzeniu nad rzeką Mateusz jeszcze bardziej zbliży się do Majki? Czy poznanie Bogi otworzy nowe wątki w jego życiu prywatnym? Widzowie dowiedzą się tego w kolejnych odcinkach „M jak miłość”.

