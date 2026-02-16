M jak miłość, odcinek 1910: Marcin doradzi przyjacielowi Mateusza. Tak zmieni życie Janka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1910 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1910 odcinku „M jak miłość” Janek będzie już pewny, że jego akcja ratowania miłości brata to niepewny grunt. On, Mateusz i przyjaciele spróbowali połączyć Michała z jego dawną miłością, Eweliną, wierząc, że to najlepsze rozwiązanie dla poranionego przez życie weterana. Niestety, ich działania przyniosły odwrotny skutek. Michał nie będzie zachwycony ingerencją w swoje życie, a Janek poczuje, że przekroczył granicę. W całą sytuację wmiesza się także Chodakowski.

Mroczne odkrycia Marcina! Nowy ukochany Eweliny może być niebezpieczny

Prawdziwa bomba wybuchnie jednak po rozmowie Janka z Marcinem Chodakowskim. Detektyw, który już wcześniej zaangażował się w poszukiwania Michała i rodzinne tajemnice Winiarów, tym razem odkryje coś znacznie bardziej niepokojącego. W 1910 odcinku „M jak miłość” Marcin zadzwoni do Janka i da mu dobrą radę. Tym bardziej, że z jego śledztwa wyniknie, że partner Eweliny może nie być tym, za kogo się podaje i może stanowić realne zagrożenie.

– (...) Jeszcze raz dziękuję za wszystko – powie Janek do telefonu.

– To ja cię przepraszam, że wysłałem ci to o tak późnej porze, ale zlecenie też dostałem późno – odpowie Marcin.

– No pewnie, ja nie chciałem się wtrącać w prywatne sprawy mojego brata, ale po tym, co mi pan powiedział... To znaczy co ty mi powiedziałeś, chyba będę musiał.

– To jest twoja decyzja. Rozpatrz wszystko, co jest przeciw i za, a w takich sprawach trzeba być ostrożnym... – ostrzeże detektyw.

Te słowa zmienią wszystko. Janek stanie przed dramatycznym dylematem czy ostrzec Michała i narazić się na jego gniew czy milczeć i ryzykować, że brat wpadnie w poważne tarapaty?

Janek nie podda się w walce o dobro Michała w 1910 odcinku "M jak miłość"

Winiar nie zostawi tak spraw rodzinnych. Jeszcze tego samego dnia porozmawia z Michałem. Zdradzamy, że starania przyjaciół Mateusza osiągną pożądany efekt. Już niebawem uda się ustrzec Ewelinę przed poważnym błędem jaki zrobiłaby wychodząc za swojego partnera. Kobieta zrozumie, że to żołnierz Michał jest jej pisany.

M jak miłość. Mateusz i Majka będą razem?