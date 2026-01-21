M jak miłość, odcinek 1909: Nieudany pobyt Chodakowskich nad jeziorem. Kama zniszczy wspólny wypad rodzinny jedną wiadomością - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1909 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1909 odcinku „M jak miłość” Marcin zostanie dotkliwie pobity podczas kolejnej akcji detektywistycznej. Razem z Jakubem Karskim (Krzysztof Kwiatkowski) trafi na SOR, gdzie lekarze zajmą się jego obrażeniami. Choć Chodakowski będzie obolały i wyraźnie poturbowany, spróbuje zbagatelizować całe zdarzenie. Nie będzie chciał martwić Kamy ani rezygnować z wcześniej zaplanowanego rodzinnego wyjazdu nad jezioro.

Kama zauważy udawanie Marcina. Nie zbagatelizuje pobicia w 1909 odcinku "M jak miłość"!

Mimo bólu i osłabienia Marcin zdecyduje się pojechać na wspólny wypad z Olkiem, Anetą i dziećmi. Będzie udawał, że wszystko jest w porządku, licząc, że kilka spokojnych dni pozwoli mu dojść do siebie. Kama początkowo spróbuje uwierzyć, że nic poważnego się nie stało, ale szybko zauważy, że stan męża jest znacznie gorszy, niż chce przyznać.

Podczas pobytu nad jeziorem Kama zacznie dostrzegać każdy grymas bólu Marcina, jego ograniczone ruchy i zmęczenie. To właśnie wtedy dotrze do niej, jak bardzo niebezpieczna jest praca Chodakowskiego i jak cienka granica dzieli go od tragedii. Z troski i strachu narodzi się decyzja, która zaważy na całym wyjeździe.

Kama zniszczy rodzinny wyjazd nad jezioro? Padnie żądanie

W 1909 odcinku „M jak miłość” Kama zażąda od Marcina, by zmienił pracę na bezpieczniejszą. Dla niej będzie to desperacka próba ochrony ukochanego, dla niego, uderzenie w coś, co stanowi sens jego życia. Detektywistyczna praca to dla Marcina nie tylko zawód, ale pasja i powołanie, z których nie zamierza rezygnować.

Rodzinny wyjazd, który miał przynieść ulgę, zamieni się w pasmo napięć i niedopowiedzeń. Olek i Aneta szybko zauważą, że atmosfera gęstnieje, a beztroskie chwile ustępują miejsca milczeniu i emocjom. W 1909 odcinku „M jak miłość” okaże się, że dobre intencje Kamy wystarczą, by zniszczyć wspólny wypad i doprowadzić Chodakowskich do poważnego kryzysu.

