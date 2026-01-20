"M jak miłość" odcinek 1909 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia w 1909 odcinku "M jak miłość" będzie desperacko szukać pieniędzy, spłacać nowe zobowiązania i balansować między ukrywaniem prawdy a zachowaniem pozorów normalnego życia. Przecież dziecko, które nosi pod sercem jest Jakuba, a nie Mariusza. Architekt wierzy, że ukochana urodzi mu maleństwo, a Jakub nie ma pojęcia o kłamstwie byłej żony.

Kasia pod ścianą w 1909 odcinku "M jak miłość". Zadłuży się, by nie wyszła prawda o dziecku

Zadłużenie Stawskiej w 1909 odcinku "M jak miłość" będzie rosnąć, a presja szantażystki Anki nie osłabnie. Lekarka będzie zmuszona do kolejnych pożyczek i wpłat, mimo że jej środki będą już mocno ograniczone, a stres narastać z każdym dniem.

Przypomnijmy, że Anka po raz pierwszy zażądała od Kasi pieniędzy w zamian za milczenie w sprawie sfałszowanego testu DNA. Karska już wtedy musiała korzystać z oszczędności i pożyczek, by zaspokoić żądania szantażystki, a sytuacja w 1909 odcinku pokaże, że problem nie został rozwiązany. Sokołowska sama ma problemy finansowe, ściga ją komornik, więc w Kasi widzi "źródło" finansowania.

Kolejne kłamstwo Kasi w 1909 odcinku "M jak miłość"

W 1909 odcinku „M jak miłość” Kasia stanie przed dramatycznym wyborem: kontynuować ukrywanie sekretu i pogłębiać swoje zadłużenie, czy wreszcie wyjawić Mariuszowi prawdę o ojcostwie dziecka. Jednocześnie lekarka będzie musiała zachować spokój w codziennym życiu i nie dopuścić, by partner dowiedział się o prawdziwym powodzie kolejnych wydatków.

Stawska znów skłamie. Kolejne kłamstwa mają niby pomóc zachować sekret o ojcostwie, ale tak naprawdę lekarka coraz głębiej zakopuje się w kłopotach.