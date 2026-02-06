M jak miłość, odcinek 1908: Tak Rogowscy powitają Agnes w swojej rodzinie! Dołączy nie tylko do domu Mostowiaków - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1908 odcinku „M jak miłość” Agnes wróci do Mostowiaków po śmierci Franki (Dominika Kachlik). Rotke pozamyka już wszystkie swoje sprawy w Niemczech, dzięki czemu po aresztowaniu Martina (Paweł Izdebski) będzie mogła zacząć nowe życie i już niekoniecznie w USA, bo wcale nie będzie musiała wyjeżdżać tak daleko!

Tym bardziej, że dopiero co zyska nową rodzinę, gdy wreszcie powie Arturowi, że jest jego córką, a on oczywiście przyjmie ją do rodziny Rogowskich, tak samo jak jego żona Marysia, jego teściowa Barbara czy już wcześniej jego córka Basia. I to wszystko sprawi, że w 1908 odcinku „M jak miłość” Agnes będzie wolała jednak zostać w Grabinie niż lecieć do USA!

Rogowscy dadzą pracę Agnes w swojej przychodni w 1908 odcinku „M jak miłość”!

W 1908 odcinku „M jak miłość” Rotke usiądzie do stołu wraz z Rogowskimi i Barbarą w domu rodzinnym Mostowiaków, gdzie podzieli się z nimi swoimi przemyśleniami co do przyszłości.

- Długo o tym myślałam. Mam już pozamykane sprawy w Niemczech. Pracę w Stanach. Ale nie mogę przestać myśleć o tym, że chciałabym zamieszkać w Grabinie i pracować w waszej przychodni. Jeśli się zgodzicie... - powie im Agnes.

W tym momencie w 1908 odcinku „M jak miłość” Artur postanowi zażartować ze swojej córki, ale szybko odzyska powagę i oczywiście w imieniu swoim i żony zgodzi się ją przyjąć do ich przychodni, czym ogromnie i ją ucieszy.

- Zgodzimy się, nie? - spyta Artur, po czym z uśmiechem oczywiście doda - Zgodzimy się, zgodzimy z radością.

- Naprawdę? - upewni się Rotke.

Barbara, Marysia i Artur przyjmą córkę Rogowskiego do swojej rodziny w 1908 odcinku „M jak miłość”!

I wówczas w 1908 odcinku „M jak miłość” głos przejmie żeńska cześć stołu, bo Marysia oczywiście potwierdzi słowa męża. Ale i nie tylko, gdyż oficjalnie powitają ją także z Barbarą i w domu Mostowiaków.

- Witamy w pracy i w naszym domu, prawda mamo? - spyta Marysia.

- Ale oczywiście - odpowie Barbara, której mimo radości, uśmiech nie będzie w stanie zagościć na twarzy po śmierci Franki.

W tej chwili w 1908 odcinku „M jak miłość” do rozmowy jeszcze powróci Artur, który także zabierze głos w imieniu nieobecnej Basi. Ale oczywiście nie będzie on inny, jak całej ich trójki, co tylko dodatkowo ucieszy Agnes, która będzie im wszystkim ogromnie wdzięczna.

- A Basia jaka będzie zachwycona - doda Rogowski.

- Dziękuję - wyzna jego szczęśliwa córka.

14