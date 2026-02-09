M jak miłość, odcinek 1908: Bolesne pożegnanie Pawła i Piotrka. Nawet jemu nie powie, co chce zrobić - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Nie dość, że w 1908 odcinku "M jak miłość" Paweł zamknie się w sobie po pogrzebie Franki, odrzuci pomoc rodziny oraz przyjaciół, zerwie kontakt nawet z Magdą (Anna Mucha), to nikt z jego bliskich nie będzie miał pojęcia, że Zduński jest o krok od psychicznego załamania. Po śmierci Franki życie Pawła straci sens. Tylko dla syna Antosia (Mark Myronenko) będzie się jeszcze jakoś trzymał, ale to tylko pozory.

Paweł w żałobie podpali dom w Grabinie w 1908 odcinku "M jak miłość"

Zapowiedź tego, do czego w 1908 odcinku "M jak miłość" będzie zdolny Paweł w żałobie, widzowie zobaczą, kiedy w Grabinie wybuchnie wielki pożar. "Ktoś" zniszczy budowę domu Franki i Pawła, podłoży ogień i wszystko pójdzie z dymem. Tylko Barbara (Teresa Lipowska) domyśli się, że to sprawka Pawła, że w ten sposób chce zagłuszyć cierpienie pod odejściu ukochanej, które zostawiła go samego z synem. Tymczasem Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek będą drżeli z niepokoju o Pawła, który do nich także przestanie się odzywać.

Piotrek w 1908 odcinku "M jak miłość" nie dowie się, że Paweł spalił dom, który budował dla Franki

Po podłożeniu ognia na działce w Grabinie w 1908 odcinku "M jak miłość" zdruzgotany Paweł jak gdyby nigdy nic wróci do domu Zduńskich przy Deszczowej po Antosia. Dla Piotrka stanie się jasne, że z jego bratem dzieje się coś złego, że nie mówi mu całej prawdy i za tym zniknięciem w ciągu dnia coś się kryje.

M jak miłość odcinek 1908 ZWIASTUN. Nie będzie pogrzebu Franki. Desperacki krok Pawła po śmierci żony

- Paweł, będę z tobą szczery... Nieźle mnie dzisiaj nastraszyłeś. Nie możesz tak po prostu znikać bez kontaktu! Obiecujesz? - Obiecuję... - skłamie Paweł i słowem nie wspomni bratu o pożarze na budowie. - Posłuchaj, jak ci przyjdzie coś głupiego do głowy, to po prostu mi o tym powiedz, okej? I pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć - zapewni Piotrek. - Wiem...

Tak w 1908 odcinku "M jak miłość" będzie wyglądało pożegnanie Pawła z Piotrkiem, który od razu pojedzie z Antosiem do Grabiny i w środku nocy zostawi tam syna pod opieką Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Nie wyzna matce, co chce teraz zrobić, gdzie ucieknie i ukryje się przed rodziną, żeby w samotności przeżywać żałobę po śmierci Franki.

