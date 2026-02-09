M jak miłość, odcinek 1910: Paweł nie wróci! Gdzie się ukryje po śmierci Franki? Znów schowa się w lesie jak po stracie poprzedniej żony? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1910 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Co się stanie z Pawłem w 1910 odcinku "M jak miłość", czyli wiele dni po tym, jak w środku nocy przyjedzie do Grabiny zostawi syna Marysi i ucieknie jak najdalej od bliskich?

Czy pełnią się najgorsze przypuszczenia Rogowskiej, która ostatni raz widziała Pawła w bardzo kiepskim stanie, była świadkiem jego rozpaczy po śmierci Franki i w żaden sposób nie mogła mu pomóc? Tylko swojej matce załamany Paweł wyznał, że musi wyjechać, bo inaczej zwariuje i prosił, by zajęła się Antosiem. Przez długi czas Zduński nie będzie się odzywał do Marysi i nikogo z rodziny.

Co z Pawłem w 1910 odcinku "M jak miłość"? Brak wieści o zaginionym Zduńskich

W 1910 odcinku "M jak miłość" skończą się już wakacje, a od śmierci Franki upłyną blisko dwa miesiące. To oznacza, że Paweł nie da znaku życia przez kilka tygodni. Oczywiście Marysia nie przestanie się opiekować Antosiem, drżąc ze strachu o syna, nie wiedząc, co się z nim dzieje, gdzie jest i czy kiedyś wróci do Grabiny. Także Barbara (Teresa Lipowska) będzie pełna złych przeczuć, że po odtrąceniu pomocy rodziny biedny Paweł kompletnie się załamie.

Wygląda na to, że historia sprzed lat znów się powtórzy, że Paweł po stracie kolejnej żony postąpi tak, jak kiedyś.

Tak Paweł w "M jak miłość" cierpiał po straci poprzedniej żonie! Uciekł do lasu i pił w samotności

Przypomnijmy, że pod koniec 2017 roku w "M jak miłość", kiedy zdrada Ali (Olga Frycz) wyszła na jaw, a Paweł dowiedział się, że jego niewierna żona, która wyjechała do Londynu,zostawiła go dla kochanka Marka, przeżył totalne załamanie. Nie dość, że uciekł do lasu, rozbił namiot nad stawem w leśnej głuszy i wiele dni uchodził za zaginionego, to jeszcze wtedy znów zaczął pić. Pod wpływem alkoholu zrobił wiele głupstw m.in. szukał pocieszenia u pierwszej wielkiej miłości Teresy (Joanna Sydor), a nawet uderzył Kingę (Katarzyna Cichopek) podczas pijackiej awantury z Piotrkiem (Marcin Mroczek).

Dziewięć lat temu w "M jak miłość" w poszukiwania zaginionego Pawła włączyli się Marcin (Mikołaj Roznerski) i Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski), a pomagała im ówczesna asystentka Zduńskiego z dawnej firmy, Julka Kryszak (Joanna Kuberska). Była zakochana w Pawle i bardzo liczyła na to, że po rozstaniu z Alą będzie właśnie z nią. Tak też się stało - Paweł stracił żonę Alę, ale zyskał nową miłość - Julkę.

Na trop zaginionego Pawła dopiero w 1912 odcinku "M jak miłość" wpadną Magda (Anna Mucha) i Andrzej (Krystian Wieczorek). Budzyńscy zaczną go szukać w Kampinosie...

M jak miłość. Paweł obejrzy ostatnie filmiki Franki! Dowie się o drugim dziecku

