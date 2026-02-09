M jak miłość, odcinek 1910: Lilka nagle wróci do Grabiny! Była żona Mateusza będzie już po porodzie i ślubie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1910 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Nagły powrót Lilki w 1910 odcinku "M jak miłość" będzie sporym zaskoczeniem dla Mateusza Mostowiaka, który po wakacjach wróci na uczelnię, na studia na WAT i będzie kontynuował służbę w wojsku. Podczas kolejnej wizyty w Grabinie u babci Barbary (Teresa Lipowska) przeznaczenie znów połączy go z Lilką, byłą żoną, której nie widział od wielu miesięcy. Ostatni raz, kiedy dowiedział się, że jest w ciąży i bierze ślub w Krakowie!

Lilka urodziła i wzięła ślub w Krakowie w "M jak miłość"

Na początku obecnego sezonu "M jak miłość" we wrześniu 2025 roku jak grom z jasnego nieba na Barbarę i Marysię spadła nowina, że Lilka spodziewa się dziecka i wyjdzie za mąż.

- Krysia mi mówiła, że Lilka jest w zaawansowanej ciąży i w przyszłym tygodniu bierze ślub w Krakowie i przypadkiem spotkała się z Mateuszem w Grabinie i on dowiedział się o wszystkim - przekazała matce zatroskana Rogowska.

Nic dziwnego, że Mostowiakowa nie była pewna, jak Mateusz przyjął wiadomość o ciąży Lilki i jej ślubie z innym. Ale wówczas wnuk zapewnił Barbarę, że Lilka to już zamknięty rozdział jego życia, że nie ma powrotu do tego, co było i przebolał rozwód z niewierną żoną.

Tak będzie wyglądało spotkanie Mateusza i Lilki w 1910 odcinku "M jak miłość"

Monika Mielnicka w roli Lilki wystąpi w 1910 odcinku "M jak miłość", kiedy po długim czasie dojdzie do spotkania Mateusza z eks żoną. Jak podaje światseriali.interia.pl byli małżonkowie wpadną na siebie na przystanku autobusowym w Grabinie. Lilka wypatrzy Mateusza, który akurat będzie wracał do Warszawy. Zatrzyma się przy nim samochodem i zaproponuje, że go podwiezie.

M jak miłość. Zakochany Mateusz nie odbije Majki koledze

- Przyjechałam do mamy w odwiedziny, właśnie wracam… A tu proszę, jaka niespodzianka! Wsiadaj, dokąd cię podrzucić? – zapyta Lilka z uśmiechem na ustach. Nie będzie z nią ani dziecka ani nowego męża. - Nie, dzięki… - odpowie Mateusz, który nie ucieszy się na widok byłej żony. - Dlaczego? – zdziwi się Lilka. - Bo już nam razem nie po drodze – wypali nieco za ostro Mostowiak. - Wszystkiego dobrego, cześć – powie od razu, bo jego wcześnie słowa sprawią Lilce przykrość. - I nawzajem… Trzymaj się… - pożegna się Lilka.

To z jej powodu Mateusz nie wróci do Lilki w 1910 odcinku "M jak miłość"

Niespodziewany powrót Lilki w 1910 odcinku "M jak miłość" nie oznacza, że Mateusz do niej wróci, bo była żona Mostowiaka będzie już po ślubie i dopiero co urodziła dziecko. Czeka go jednak inne sercowe rozczarowanie, bo dowie się, że Majka (Matylda Giegżno), w której jest bez wzajemności zakochany, wróciła do swojego niewiernego, zakłamanego chłopaka, Tomka (Chris Cugowski).