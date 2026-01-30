M jak miłość, odcinek 1907: Franka umrze na stole operacyjnym po pęknięciu tętniaka! Jej serce nagle się zatrzyma i już nie ruszy - ZDJĘCIA

2026-01-30 13:25

W 1907 odcinku "M jak miłość" France (Dominika Kachlik) pęknie tętniak aorty jeszcze przed planowaną operacją! Tuż po ostatnim spotkaniu z Pawłem (Rafał Mroczek), Marysią (Małgorzata Pieńkowska) i Antosiem (Mark Myronenko), Zduńska nagle gorzej się poczuje i zacznie odczuwać silny ból. Ciśnienie góralki gwałtownie wzrośnie, a na jej sali natychmiast zjawi się zaalarmowany przez pielęgniarkę (Anna Andrzejewska) lekarz (Grzegorz Gadziomski). W 1907 odcinku "M jak miłość" Franka od razu trafi na blok operacyjny, gdy potwierdzi się najgorsza diagnoza. Ale niestety tego zabiegu już nie przeżyje, gdyż jej serce nagle się zatrzyma, a lekarzom już nie uda się przywrócić krążenia! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"M jak miłość" odcinek 1907 śmierć Franki - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku „M jak miłość” Franka nagle gorzej się poczuje po ostatnim spotkaniu z Marysią, Antosiem i Pawłem. Zduńska jeszcze zdąży przypomnieć Rogowskiej o jej obietnicy, aby w razie jej śmierci zajęła się jej synkiem, tak jakby przeczuła, że za chwilę umrze. I niestety tak będzie, gdyż teściowa zdąży wyjść z jej sali, a jej synowa zacznie czuć silny ból!

W 1907 odcinku „M jak miłość” góralka chwyci się pod klatką piersiową, osunie się na łóżku i z każdą chwilą zacznie czuć coraz większy ból. Jej ciśnienie zacznie świrować, w związku z czym na sali prędko zjawi się pielęgniarka, która po dowiedzeniu się, co się dzieje, od razu wezwie na salę lekarza. Tym bardziej, że będzie podejrzewać, że mógł pęknąć jej tętniak jeszcze przed zabiegiem!

Tak będzie wyglądała śmieć Franki w 1907 odcinku „M jak miłość”!

W 1907 odcinku „M jak miłość” na sali nieprzytomnej już Franki natychmiast zjawi się zaalarmowany lekarz, który zaleci podanie leków, obniżających ciśnienie, po czym zabranie pacjentki na badanie agio-TK klatki piersiowej, które niestety potwierdzi, że doszło do pęknięcia tętniaka. I wówczas Zduńska natychmiast wyląduje na bloku operacyjnym, gdzie lekarze stoczą dramatyczną walkę z czasem! Tym bardziej, że ciśnienie góralki będzie już naprawdę bardzo niskie.

- Tracimy ją! - ostrzeże ich anestezjolog.

- Cholera jasna, skalpel! Szybko! - powie lekarz.

Aż w końcu w 1907 odcinku „M jak miłość” serce Franki nie wytrzyma i się zatrzyma! Oczywiście, lekarz od razu przystąpi do jego masażu, ale niestety ono już nie ruszy! Medykom nie uda się uratować życia Zduńskiej, która umrze na stole operacyjnym...

- Zatrzymanie akcji serca... - powie smutno anestezjolog.

Zduńska umrze, a Dominika Kachlik pożegna się z rolą w 1907 odcinku „M jak miłość”!

Tuż po śmierci Franki w 1907 odcinku „M jak miłość” lekarz wyjdzie do Pawła, Marysi, Piotrka (Marcin Mroczek) i Kingi (Katarzyna Cichopek) i przekaże im tragiczną wiadomość o odejściu Zduńskiej.

Góralka umrze, a Dominika Kachlik w ten sposób zakończy swoją 6-letnią przygodę w uwielbianym serialu ku ogromnemu smutkowi i rozpaczy nie tylko swoich najbliższych, ale z pewnością i widzów, gdyż 1907 odcinek "M jak miłość" z pewnością dostarczy wiele emocji i im...

