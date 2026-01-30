M jak miłość, odcinek 1907: Barbara pozna prawdę o dramatycznej sytuacji Franki. Artur powie Mostowiakowej o operacji  - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-01-30 10:07

W 1907 odcinku "M jak miłość" Barbara (Teresa Lipowska) wyczuje, że w rodzinie dzieje się coś złego. Coś, o czym Rogowscy nie chcą jej mówić. I to prawda, że fakt przebywania Franki (Dominika Kachlik) w szpitalu z powodu tętniaka aorty, został przed seniorką rodu zatajony. Doświadczona Barbara w 1907 odcinku "M jak miłość" nie da się zwieść. W 1907 odcinku "M jak miłość" Artur (Robert Moskwa) wreszcie powie Mostowiakowej, do czego doszło. Pech zechce, że rozmowa wydarzy się na krótko przed śmiercią góralki...

„M jak miłość" odcinek 1907 - wtorek, 03.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku "M jak miłość" Barbara nadal nie będzie wiedziała, że Franka przebywa w szpitalu, a Paweł (Rafał Mroczek) i Rogowscy wręcz drżą o jej życie. Tętniak aorty to tykająca bomba, która może wybuchnąć w najmniej odpowiednim momencie. Mostowiakowa wyczuje, że Artur z Marysią (Małgorzata Pieńkowska) coś przed nią ukrywają...

Barbara nie da się dłużej zwodzić

Barbara zapyta Rogowskiego, gdzie jest Marysia. On zafunduje jej wymówki, że niby żona pojechała do Pawła w związku z pomocą i problemami na budowie. 

- Artur, ja nie jestem dzieckiem, ja wiem, że to nie chodzi o żadne problemy związane z budową... - powie jasno seniorka. Rogowski w tym momencie zrozumie, że nie ma sensu dłużej wymyślać kolejnych kłamstw.

Artur wyzna Mostowiakowej prawdę o stanie Franki w 1907 odcinku "M jak miłość"

- To przez tamten wypadek? - zapyta Barbara.

 - I tak i nie. Nie ma w tym żadnej winy lekarzy. (...) Operacja w tej sytuacji jest koniecznością. Ja ci przysięgam, ja teraz mówię całą prawdę, jak na spowiedzi. To jest bardzo poważny zabieg... - wyzna w końcu Artur. Nie będzie już udawał, że sytuacja Franki jest stabilna.

Rogowski nie przewidzi w 1907 odcinku "M jak miłość", że rozmowa, którą przeprowadzi z Barbarą odbędzie się na krótko przed szokującymi zdarzeniami. Franka nagle gorzej się poczuje, lekarze zabiorą ją na stół operacyjny. Potem na Pawła i resztę rodziny spadnie szokująca, dramatyczna wiadomość. Góralka nie przeżyje. Artur będzie zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji, ale nie przewidzi, że specjaliści nie dadzą rady uratować Zduńskiej.

