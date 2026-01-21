M jak miłość, odcinek 1906: Artur nie kochał Elsy na tyle, by się z nią związać. Gorzkie słowa Agnes do swojego ojca – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1906 - poniedziałek, 02.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Po uratowaniu jej życia przez Pawła (Rafał Mroczek) i aresztowaniu Martina, w 1906. odcinku „M jak miłość” Agnes poczuje, że musi wreszcie wyznać prawdę, wyrzucić ją z siebie. Zbierze siłę i powie:

- Długo nie wiedziałam, co zrobić, czy... w ogóle cokolwiek robić. I... ja... nie chcę burzyć waszego spokoju, niczego nie chcę, niczego nie oczekuję. Ale teraz, kiedy wyjeżdżam... chyba już na zawsze... uznałam, że… Po śmierci mamy znalazłam jej listy, notatki i tak się dowiedziałam, że jesteś... moim biologicznym ojcem.

Na Arturze ta wypowiedź zrobi ogromne wrażenie, choć przyzna, że brał taką ewentualność pod uwagę. Zapyta, dlaczego Elsa milczała o swojej ciąży, czemu nie chciała, by wiedział, że jest ojcem jej dziecka. Powie, że nigdy by jej matki ani jej nie zostawił...

Gorzkie słowa Agnes w 1906. odcinku „M jak miłość”

W 1906. odcinku „M jak miłość” Agnes powie Arturowi o powodach, którymi kierowała się jej matka i będą to słowa zaprawione goryczą. Rogowski dowie się, że jego córka znalazła po śmierci Elsy korespondencję z jej przyjaciółką w jej papierach. Wynika z niej, że czuła, jak po pięknym początku ich romansu Artur najwyraźniej się nim i nią znudził. Zaczął się wycofywać, a w końcu oznajmił, że planuje wrócić do kraju, kiedy tylko zakończy się w Niemczech jego staż:

- Mama nie chciała, żebyś został z nią z litości albo ze względu na dziecko... Dlatego ci nie powiedziała. Ale... z jej listów i notatek wynika, że całe życie żałowała tej decyzji. A ja nie chciałam żałować... I dlatego cię odnalazłam. A potem... A potem dogoniły mnie upiory z przeszłości.

Rogowskiego przygnębi to, co usłyszy. Dlaczego? Czy będzie żałował, że nie został w Niemczech lata temu? Jak poczuje się Marysia (Małgorzata Pieńkowska), kiedy to zauważy?

Powrót do przeszłości Artura w 1907. odcinku „M jak miłość”

W 1907. odcinku „M jak miłość” Agnes będzie wciąż myśleć o emigracji do USA. Artur jednak poczuje że zmarnował całe dekady nic nie wiedząc o swojej pierwszej córce. Będzie chciał tę przeszłość odzyskać. Poprosi Agnes, by została w Polsce, w Grabinie, ze swoją rodziną.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl

M jak miłość. Kryzys u Kamy i Marcin! Prześladowca Agnes zjawi się w Grabinie