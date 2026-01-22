M jak miłość, odcinek 1905: Przełom w życiu Mateusza. Barbara jako pierwsza pozna radosne wieści - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Mateusz traktuje babcię jak najbliższą osobę z rodziny. Barbara nigdy nie ukrywała, że wnuk jest dla niej naprawdę ważny i chce być obecna w jego życiu. Już w 1905 odcinku "M jak miłość" Mostowiak przyjedzie do Grabiny i pochwali się rewelacyjnymi informacjami.

Mateusz przekaże Barbarze radosne wieści

Kiedy tylko młody Mostowiak przekroczy próg kuchni rodziny Mostowiaków, na twarzy Barbary natychmiast pojawi się uśmiech.

- Cześć, babciu. Mogę na chwilę? Mogę ci przeszkodzić? - zapyta grzecznie Mostowiak.

- Mateusz! Ty miałbyś przeszkadzać?! Bo się pogniewam! Siadaj, opowiadaj.

- Najważniejsze już wiesz, zdałem egzamin na podoficera - ogłosi oficjalnie Mostowiak.

- Boże, jeszcze niedawno, latałeś tutaj jak taki chłopaczek mały w krótkich spodenkach. A teraz? Żołnierz! Oficer! (...) Ty wiesz jak dziadek Lucek byłby z ciebie dumny - przyzna ze wzruszeniem Barbara w 1905 odcinku "M jak miłość".

Przed Mateuszem otworzą się nowe drzwi

Zdanie egzaminu to początek. Mostowiak ma szansę daleko zajść w wojsku. Barbara wesprze wnuka jak tylko potrafi. Niestety w związku z pechowym zakochaniem w Majce, nic nie da się póki co zrobić. W tej kawesti Mateusz nie będzie miał nowych informacji. Dziewczyna pozostaje myślami przy Tomku (Chris Cugowski), który ją oszukał. Prawdopodobnie minie jeszcze trochę czasu od tego, by Mateusz stał się dla koleżanki kimś więcej...