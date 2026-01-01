M jak miłość, odcinek 1905: Powrót Agnes do Grabiny. Córka Artura zaryzykuje swoje życie – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Agnes liczyła na to, że Martin nie wpadnie na jej trop. Niestety, pojawił się w Polsce po tym, jak kolega Artura i Elsy powiedział mu, dokąd pojechała. Rogowski poprosił Marcina (Mikołaj Roznerski) o ustalenie, gdzie znajduje się prześladowca Agnes, ale Chodakowski nawet nie zdążył rozpocząć śledztwa, kiedy Niemiec zjawił się w Lipnicy i Grabinie.

Ucieczka Agnes w „M jak miłość”

W „M jak miłość” Martinowi nie udało się namierzyć Agnes, chociaż znalazł się już bardzo blisko niej w Grabinie. Kiedy jego była dziewczyna zauważyła przerażona, jak rozpytuje napotkane po drodze kobiety o Artura, pobiegła do domu, błyskawicznie się spakowała, zostawiła kartkę dla Rogowskiego, pożegnała z Basią (Karina Woźniak) i wsiadła do taksówki. Wszystko w ciągu kilku minut. W ostatnich sekundach przez odjazdem poprosiła siostrę, by nikomu nie mówiła, że są spokrewnione. W wiadomości głosowej dla Artura poinformowała go, że wylatuje do USA. Rzeczywiście, powzięła taki plan (a co z wizą?), by prosić zatrudnioną tam w szpitalu kuzynkę o pomoc w znalezieniu pracy.

Powrót Agnes w 1905. odcinku „M jak miłość”

Agnes, co było do przewidzenia, jednak nie wyleci do USA. W 1905. odcinku „M jak miłość” znowu zobaczymy tę bohaterkę. Córka Elsy i Artura wróci do Grabiny. Poczuje, że przeprowadzka za ocean byłaby nie tylko ucieczką od toksycznego Martina, ale i od szansy, jaką los jej zaoferował na zupełnie nowe życie. Z nową rodziną, w kraju jej ojca. Tylko czy Agnes wreszcie odważy się powiedzieć mu prawdę…?