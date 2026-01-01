M jak miłość, odcinek 1905: Barbara nie dowie się o ratującej życie operacji Franki. Paweł powie o niej tylko Marysi – ZDJĘCIA

M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Franka przeszła operację zaraz po wypadku spowodowanym przez Dominika Walata (Bartosz Surówka). Jej stan był ciężki, ponieważ doszło do uszkodzenia aorty, ale udało się ją uratować. Paweł, szczęśliwy, że żona przeżyła, obiecał jej wówczas, że wybuduje dla nich i Antosia (Mark) dom, o jakim zawsze marzyła.

Choroba Franki w 1903. odcinku „M jak miłość”

W 1903. odcinku „M jak miłość” Franka przejdzie obowiązkową serię badań po tym, jak przeszła operację w rezultacie wypadku, jaki zdarzył się kilka miesięcy wcześniej. Nie chcąc martwić Pawła, zmyśli historyjkę o wyjeździe do Bukowiny. Wyniki wskażą, że Zduńska ma pourazowe, tętniakowe poszerzenie aorty. W tej sytuacji przejęta Franka zawiadomi męża i poprosi, by do niej przyjechał. Swojego brata wesprze Piotrek (Marcin Mrozek). To Kinga (Katarzyna Cichopek) powie mu o sytuacji Franki.

Operacja w tajemnicy przed Barbarą w 1905. odcinku „M jak miłość”

Spokój nie zagości w domu Franki i Pawła. W 1905. odcinku „M jak miłość” Zduński wybierze się do Grabiny z poważną wiadomością, którą będzie wolał przekazać osobiście. Spotka się z matką i z nikim innym. Tylko Marysi powie, że Frankę czeka kolejny zabieg – jeszcze jedna operacja ratująca życie. Jej tętniakowe poszerzenie aorty, jeżeli nie zostanie usunięte operacyjnie, mogłoby doprowadzić do pęknięcia, a wtedy szanse przeżycia wynoszą tylko 50 procent. Paweł zdecyduje, że lepiej nie martwić Barbary na zapas i nie powie babci o zabiegu żony.