M jak miłość, odcinek 1905: Kolejny sms dla Tadeusza od Oli. Tylko Bartek pozna prawdę o dramacie Kiemlicza - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Po tym, jak w 1905 odcinku „M jak miłość” u Tadeusza zejdzie groźna reakcja alergiczna, Kiemlicz wraz z Jagodą (Katarzyna Kołeczek) pojadą do Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński). Na szczęście wyjdzie na jaw, że uczulenie nie jest czymś groźnym i w miarę szybko zniknie. Spotkanie w Grabinie z przyjaciółmi początkowo przebiegnie w spokojnej, niemal rodzinnej atmosferze. Tadeusz będzie próbował zachowywać się normalnie, żartować i udawać, że wszystko jest w porządku, ale nie będzie...

Ola nie da spokoju Tadeuszowi w 1905 odcinku "M jak miłość"

Nagle jednak mina sadownika całkowicie się zmieni. W 1905 odcinku „M jak miłość” Kiemlicz dostanie kolejnego SMS-a od Oli. Natychmiast wstanie od stołu i odejdzie na bok, próbując ukryć emocje. Bartek szybko zauważy, że z przyjacielem dzieje się coś złego i postanowi z nim porozmawiać.

– A ty co? – zapyta Lisiecki.

– Nie, nic… – spróbuje zbyć temat Tadeusz.

– Jak nic? Siedzieliśmy przy stole, śmiałeś się, a nagle zgasłeś jak świeczka – zauważy Bartek.

Dopiero wtedy Kiemlicz powie prawdę.

– Znowu dostałem SMS-a od Oli… Dlatego cały czas jestem taki zdenerwowany. Od rana zamieszanie, ja całą noc nie spałem – wyzna.

– Mówiłeś Jagodzie? – zapyta wprost Bartek, ale przyjaciel zaprzeczy. Powie jedynie o tym, że skontaktował się z ośrodkiem, gdzie leczy się była ukochana.

Bartek wreszcie przyzna się Jagodzie, że Ola znów go nęka

W 1905 odcinku „M jak miłość” stanie się jasne, że Tadeusz ukrywa przed żoną dramatyczną prawdę. Kolejne wiadomości od chorej psychicznie Oli znów zburzą jego życie i wywołują strach, który Bartek jako jedyny pozna sekret przyjaciela i doradzi mu szczerą rozmowę z żoną. I tak też się stanie, bo jeszcze tego samego dnia, Bartek powie Jagodzie, że ma problem z wiadomościami od Oli. O dziwo, Jagoda nie będzie zła. Wręcz okaże współczucie. Razem zastanowią się, jak dbać o własne bezpieczeństwo.