M jak miłość, odcinek 1903: Duże zmiany u Kingi i Piotrka jeszcze przed śmiercią Franki. Wreszcie przestaną udawać - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

1903 odcinek „M jak miłość” pokaże, jak choroba Franki wpłynie nie tylko na Pawła (Rafał Mroczek), ale także na całą rodzinę. Zduńska, po dramatycznym wypadku i operacji ratującej życie, będzie musiała zgłosić się na kolejne badania kardiologiczne. Lekarze sprawdzą stan jej aorty, bo wcześniejsze obrażenia mogą nadal stanowić śmiertelne zagrożenie. Franka postanowi jednak ukryć prawdę przed mężem, a jedyną osobą, której zaufa, okaże się Kinga.

Kinga z Piotrkiem pomogą France i Pawłowi

Gdy Franka trafi do szpitala, a Paweł nie będzie jeszcze znał prawdy, opiekę nad małym Antosiem przejmą Kinga i Piotrek. Chłopiec zamieszka u nich, a Kinga z czułością zajmie się dzieckiem, starając się stworzyć mu poczucie bezpieczeństwa. To właśnie podczas jednego z deszczowych dni, gdy Antoś będzie bawił się w domu, napięcie w Kindze sięgnie zenitu.

Widok dziecka Franki sprawi, że dłużej nie będzie w stanie udawać, że wszystko jest w porządku. Kinga wreszcie wyzna Piotrkowi, że Franka jest w szpitalu, że przechodzi poważne badania po operacji i że jej stan zdrowia może być znacznie gorszy, niż wszyscy przypuszczają. Przyzna też, jak bardzo cierpiała, ukrywając prawdę i dotrzymując obietnicy danej France.

Piotrek pozna prawdę o chorobie Franki w 1903 odcinku "M jak miłość"

Piotrek będzie wstrząśnięty, ale natychmiast zrozumie, dlaczego żona milczała. Razem postanowią, że zrobią wszystko, by pomóc Pawłowi i zapewnić Antosiowi spokój w tych dramatycznych chwilach. Dopiero później, wieczorem, dojdzie między nimi do kolejnej, jeszcze trudniejszej rozmowy, gdy emocje opadną, a strach o los Franki stanie się wspólny.

Opieka nad synem Franki i Pawła okaże się dla Kingi i Piotrka momentem przełomowym. To wtedy przestaną udawać, że wszystko da się jeszcze kontrolować. Choroba Franki stanie się faktem, który zmieni życie całej rodziny Zduńskich i na zawsze połączy ich w walce o przyszłość najbliższych.