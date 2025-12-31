M jak miłość, odcinek 1901: Bolesna tajemnica Franki po operacji. Lekarz będzie miał dla niej złe wieści - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1901 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Śmierć znów spojrzy w oczy France w 1901 odcinku "M jak miłość". Od kiedy cudem przeżyła wypadek samochodowy pod Grabiną, tak naprawdę nie doszła do siebie. Pozostał z nią lęk, że umrze, że syn Antoś (Mark Myronenko) zostanie bez matki, że Paweł będzie musiał wychować sam ich dziecko. Najgorsze obawy Franki znów dadzą o sobie znać, kiedy zgłosi się na badania do szpitala, bo wystąpią u niej niepokojące objawy, które będą wskazywały, że nie jest w pełni zdrowa, że dzieje się coś złego.

By nie martwić Pawła w 1901 odcinku "M jak miłość" Franka okłamie go, że na kilka dni wyjedzie w góry, że odwiedzi rodzinę w Bukowinie Tatrzańskiej. Zduński nie domyśli się, że stan jego żony znów się pogorszył.

Przypomnijmy, że we wrześniu w "M jak miłość" wskutek wypadku u Franki wystąpił zagrażający życiu uraz wewnętrzny, uszkodzenie aorty. I gdyby nie doskonały kardiochirurg ze szpitala w Gródku, który podjął się operacji Franki bez otwierania klatki piersiowej, żona Pawła by tego nie przeżyła. Pobyt Franki na oddziale kardiologii przedłużył się jednak, bo po operacji musiała przejść serię badań. Angio aorty wyszło wtedy w porządku i wydawało się, że Franka jest zdrowa.

Niestety w 1901 odcinku "M jak miłość" Franka zauważy u siebie problemy z ciśnieniem, które będą objawem tego, że nie wróciła do zdrowia, że po operacji aorty dzieje się z nią coś niepokojącego. Lekarz kardiolog ze szpitala w Warszawie otoczy Zduńską troskliwą opieką, ale nie będzie miał dla niej dobrych wieści. Po tak ryzykownym zabiegu wahania ciśnienia to alarmujący sygnał, wskazujący na to, że w aorcie mógł się pojawić groźny tętniak, który stale rośnie, a jeśli pęknie France grozi śmierć przez wykrwawienie!

Mimo to Franka w 1901 odcinku "M jak miłość" nie powie Pawłowi, że jest w szpitalu. Będzie trzymała w tajemnicy przed mężem to, co się z nią dzieje. Do czasu aż pozna ostateczne wyniki badań.

Po kilku dniach w 1903 odcinku "M jak miłość" okaże się, że tak jak przewidział lekarz, Franka ma tętniakowe poszerzenie aorty. Od razu wezwie Pawła do szpitala, a po rozmowie z kardiologiem Zduński będzie bliski paniki - świadomy, że żonie znów grozi śmierć. Bo jeśli stale rosnący tętniak w aorcie pęknie nie będzie już ratunku dla Franki.