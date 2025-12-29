M jak miłość, odcinek 1900: Odważna metamorfoza Iwony przerazi wszystkich! Kama uratuje matkę Anety - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1900 pierwszy w 2026 roku - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Okrągłe 60. urodziny Iwony w 1900 odcinku "M jak miłość" będzie rozpoczęciem nowego rozdziału w życiu Kryńskiej. I to dosłownie, bo jubilatka dojdzie do wniosku, że jej małżeństwo z Jerzym Argasińskim (Karol Strasburger) przechodzi poważny kryzys, że ukochany przestał się już o nią starać i nie dba o to, aby podtrzymać ogień romantyzmu w ich związku, a nawet zapomniał o jej urodzinach!

Iwona z okazji urodzin zmieni fryzurę w 1900 odcinku "M jak miłość"

Przygnębiona Iwona w 1900 odcinku "M jak miłość" postanowi poprawić sobie humor zmianą fryzury! Jednak wizyta w salonie piękności i odważna metamorfoza okażą się kompletną porażką. Kryńska nie będzie przekonana do swojego nowego wizerunku i wystraszy wszystkich. Na widok matki Aneta zacznie nawet krzyczeć, a przestraszony Borysek (Tymon Szkopek) wybuchnie płaczem.

- Jezu Chryste! Mamo!

- Co?... Aż tak źle?

Kama dokona cudu z włosami Iwony w 1900 odcinku "M jak miłość"

W finale 1900 odcinka "M jak miłość" sytuację uratuje jednak Kama. Co prawda żona Marcina (Mikołaj Roznerski) dopiero zaczęła pracę w klinice Olka (Maurycy Popiel) jako rejestratorka medyczna, ale zamierza kiedyś spełnić swoje marzenie, zostać fryzjerką i otworzyć własny salon piękności. Teraz Kama udowodni, że nadaje się idealnie do tego zawodu. Iwona odda się w jej ręce i dzięki Kamie na swojej imprezie z okazji 60. urodzin znów będzie wyglądała jak dawniej! Pozbędzie się koszmarnych pasemek.

Taki prezent Iwona dostanie od Argasińskiego w 1900 odcinku "M jak miłość"

W takiej fryzurze w 1900 odcinku "M jak miłość" Kryńska poczuje się pewna siebie i odzyska ochotę do świętowania urodzin. Jubilatka spędzi ten wieczór z bliskimi – na imprezie, którą zorganizują dla niej Aneta i Jerzy.

- Życzę ci, kochanie, żebyś nigdy się nie zmieniała… Bo kocham to twoje szaleństwo - zapewni Argasiński i na urodziny wręczy żonie kosztowną biżuterię.