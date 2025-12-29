M jak miłość, odcinek 1900: Kryzys w małżeństwie Iwony i Argasińskiego. Znów się nie popisze! - ZWIASTUN

W 1900 odcinku „M jak miłość” Iwona (Hanna Śleszyńska) przeżyje wyjątkowo gorzkie 60. urodziny. Zamiast radości pojawi się lęk, że jej małżeństwo z Jerzym Argasińskim (Karol Strasburger) znów wchodzi w poważny kryzys. Matka Anety (Ilona Janyst) będzie przekonana, że mąż zapomniał o jej święcie, a jego zachowanie tylko pogłębi jej rozżalenie. Tymczasem prawda okaże się zupełnie inna, o czym Iwona w 1900 odcinku "M jak miłość" na początku stycznia 2026 roku nie będzie miała pojęcia. Z tego zamieszania wyniknie coś dobrego?

"M jak miłość" odcinek 1900 pierwszy w 2026 roku - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Urodziny Iwony w 1900 odcinku „M jak miłość” zamiast radości przyniosą jej smutek i niepokój. Kobieta coraz bardziej będzie utwierdzać się w przekonaniu, że jej związek z Jerzym znów przechodzi trudny moment. Argasiński swoim zachowaniem tylko doleje oliwy do ognia, a brak jakichkolwiek oznak pamięci o jej święcie zaboli ją szczególnie mocno.

Nie wiedząc, że za kulisami trwa zmowa, Iwona postanowi zajrzeć do córki do pracy. W klinice pojawi się wyraźnie przybita i rozżalona.

Iwona powie o kryzysie z Jerzym w 1900 odcinku „M jak miłość"

Gdy Iwona stanie w drzwiach gabinetu Anety, lekarka od razu wyczuje, że z mamą dzieje się coś złego. Padną słowa, które jasno pokażą, w jakim stanie jest żona Argasińskiego.

Mamuś? – zapyta Aneta, kiedy Iwona pojawi się w drzwiach.

– Szukam Jerzego – powie Iwona.

Tylko mi nie mów, że znów go sprawdzasz

– Moje małżeństwo przeżywa chyba poważny kryzys...

– Który to już z kolei? – rzuci lekarka, nie przejmując się narzekaniem mamy.

Zapomniał o moich urodzinach.

Iwona nie będzie miała pojęcia, że Aneta doskonale wie, co naprawdę dzieje się za jej plecami.

Argasiński będzie knuł z Anetą w 1900 odcinku "M jak miłość"

W 1900 odcinku „M jak miłość” okaże się, że Jerzy wcale nie zapomniał o urodzinach żony. Wręcz przeciwnie, wspólnie z Anetą będzie przygotowywał dla Iwony niespodziankę. Przyjęcie odbędzie się w mieszkaniu Anety i Olka (Maurycy Popiel), a wszystko zostanie zaplanowane tak, by niczego nie zdradzić przed jubilatką. Problem w tym, że Argasiński – jak to ma w zwyczaju – nie popisze się komunikacją. Jego tajemniczość i milczenie sprawią, że Iwona uwierzy w najgorsze scenariusze i poczuje się odsunięta oraz niedoceniona.

Czy urodzinowe przyjęcie załagodzi napięcie, czy tylko pokaże, że Jerzy wciąż nie potrafi obchodzić się z emocjami żony?

