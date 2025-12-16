M jak miłość, odcinek 1898: To nagranie od Budzyńskiego dowodem, że Magda jest niewinna! Prokurator wypuści ją z aresztu - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-12-16 21:04

W 1898 odcinku "M jak miłość" Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) przekaże prokuratorowi nagranie od żony Jana Baczewskiego (Arkadiusz Głogowski), Joanny (Kinga Głogowska), na którym nieuczciwy biznesmen przyzna się do wrobienia Magdy! To będzie dowód na jej niewinność. Śledczy obejrzy filmik jak Baczewski fingował całą akcję defraudacji, jak wymyślił przekręt z darowizną. Choć żona pogrąży prezesa firmy, to prokurator nie od razu uwierzy. Sprawdź, co się wydarzy dalej.

"M jak miłość" odcinek 1898 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Walka Andrzeja o uwolnienie Magdy w 1898 odcinku "M jak miłość" dobiegnie końca. Dzięki pomocy Joanny, żony Baczewskiego, Budzyński będzie miał w rękach dowód na to, że jego ukochana jest niewinna, że wrobił ją nie tylko "darczyńca" fundacji, ale także jego zleceniodawca, Błażej Święcicki (Adrian Budakow). 

- To powinno wyczyścić pańską żonę z zarzutów - zapewni prawnika Baczewska, która przekaże mu nagranie obciążające Jana. Tym samym zemści się na nim za romans z sekretarką, o którym dowie się od Andrzeja i Marcina Chodakowskiego (Mikołaj Roznerski). 

W 1898 odcinku "M jak miłość" Andrzej pokaże prokuratorowi nagranie od Baczewskiej 

W 1898 odcinku "M jak miłość" Andrzej odwiedzi prokuratora (Marcin Kaleta), który prowadzi sprawę Magdy i pokaże mu filmik z przyznaniem się Baczewskiego do winy. Razem obejrzą to, co Baczewska nagra z ukrycia. 

M jak miłość ZWIASTUN. Budzyński dzięki Marcinowi dojdzie, kto wrobił Magdę

- Muszę ci się pochwalić, że zrobiłem świetny interes. Wyświadczyłem komuś zaległą przysługę. Przy okazji zarobiłem całkiem niezłe pieniądze - Baczewski będzie dumny ze swojego osiągnięcia. 

- To nowość. Do tej pory jedyne co ci wychodziło, to kolejne długi.

- Ale teraz okazało się, że działalność charytatywna może być nieźle opłacalna. Wszystkie moje długi spłaci pani prezes pewnej fundacji. Miała pecha. Zeszła za skórę komuś, komu nie powinna - wyjawi Baczewski żonie. 

Baczewski na nagraniu żony w 1898 odcinku "M jak miłość" przyzna się do wrobienia Magdy 

Nagranie od Baczewskiej w 1898 odcinku "M jak miłość" będzie dowodem na niewinność Magdy, na to, że prezes działał w zmowie ze Święcickimi, młodym hakerem, który z kolei wypełnia polecenia swojego starszego brata Kazimierza (Artur Paczesny). 

- Facet praktycznie się przyznał. Sfingował całą akcję defraudacji. Moja żona jest niewinna! Została wrobiona - stwierdzi z pełnym przekonaniem Andrzej. 

- A jak pan wszedł w posiadanie tego wideo?

- Dostałem od pani Baczewskiej - przyzna Budzyński.

- Sprawdzimy to... - odpowie prokurator. 

Filmik od żony Baczewskiego w 1898 odcinku "M jak miłość" wystarczy, żeby policja aresztowała nieuczciwego prezesa. Zatrzyma go aspirant Przewrocki (Remigiusz Jankowski), który jednak nie złapie Święcickiego. Haker ucieknie z Polski! 

